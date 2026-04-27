  4. Кварацхелия: «В прошлый раз забили Нойеру два гола, надо повторить»
27 апреля 2026, 15:51
270
2

Кварацхелия: «В прошлый раз забили Нойеру два гола, надо повторить»

Хвича Кварацхелия высказался перед матчем Лиги чемпионов

27 апреля 2026, 15:51 |
270
2 Comments
Кварацхелия: «В прошлый раз забили Нойеру два гола, надо повторить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Во вторник стартует стадия 1/2 финала Лиги чемпионов. Первыми на поле выйдут футболисты «ПСЖ» и «Баварии». Французской команде важно создать голевой задел, но в рамке будет играть непревзойденный Мануэль Нойер.

«Я думаю, он один из лучших вратарей в мире, он легенда, – заявил атакующий игрок «ПСЖ» Хвича Кварацхелия. «Мы не знаем, насколько сильными должны быть наши удары по его воротам, но в прошлый раз мы забили ему два гола, и нам нужно повторить это снова. Мы знаем, на что он способен, но мы все равно постараемся. Мы не проводили никакой специальной подготовки к игре против него».

Кварацхелия чуть ошибся. После победы над «Баварией» (2:0) на Клубном чемпионате мира летом 2025 года команды осенью сыграли в Лиге чемпионов, и там французы уступили 1:2.

Ржавый дыбилоид даже в этом случае льет свои помои на Динамо. Ты к английскому надругательству подготовился, подмылся где надо?
буяльський: минулого разу опозорилися в єврокубках, потрібно повторити
