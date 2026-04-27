27 апреля состоялся матч чемпионата Украины между Зарей и Вересом в рамках 25-го тура УПЛ.

Заря выиграла 2:0 благодаря голу ударом через себя Слесара и дальнему удару Вантуха.

В турнирной таблице Заря идет на 9-й позиции с 35 очками, а Верес набрал 29 пунктов и находится на 10-м месте.

Чемпионат Украины. 25-й тур

Заря – Верес 2:0

Голы: Слесар, 18, Вантух, 60