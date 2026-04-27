Украина. Премьер лига
27 апреля 2026, 15:44 | Обновлено 27 апреля 2026, 16:08
Полузащитник Карпат: «Каждый игрок читает новости, но мы профессионалы...»

Марко Сапуга рассказал о победе над Рухом (3:0)

ФК Карпаты. Марко Сапуга

«Карпаты» легко разгромили «Рух» (3:0) в львовском дерби в рамках матча 25-го тура Украинской Премьер-лиги, забив три «сухих» гола.

Полузащитник «львов» Марко Сапуга, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал, что для него значит львовское дерби, вспомнил возвращение в расположение «Карпат» и поделился ожиданиями от матча против ЛНЗ.

– Мы говорим после львовского дерби. Лично я считаю это дерби – лучшим в Украине. А что лично для вас значат эти матчи?

– Конечно, это дерби – лучшее, действительно. Во Львове фанаты всегда болеют и переживают за результат. Фанаты всегда гонят команду вперед, и на футбольном поле постоянно царит напряжение. Чувствуется этот градус дерби. На футбольном поле каждая команда хочет победить. Соперник всегда дает бой.

– Наверное, каждый львовский мальчик мечтает играть именно за «Карпаты». Вы выступали за «Рух», а сейчас перешли в состав «львов» — можно ли сказать, что это шаг вперёд в вашей карьере?

– Да. Я начинал в академии львовских «Карпат» и много лет провел в детско-юношеской школе «львов», но потом сложилась ситуация, когда «Карпаты» не играли в УПЛ. Нас пригласили в «Рух» – мы пошли туда. Сейчас многих позвали обратно в «Карпаты». Я рад снова выступать за «львов».

– Вернёмся к вчерашнему матчу. «Карпаты» разгромили «Рух», но начало матча было сложным. Благодаря чему удалось переломить ход встречи? Было ли важно выиграть с крупным счётом?

– На мой взгляд, эту победу нельзя назвать слишком лёгкой. «Рух» хорошо начал игру, а мы начали не очень хорошо, но потом включили скорость – первые минуты играли довольно медленно. Нам удалось забить, создав первый опасный момент у ворот «Руха» – стало легче. Затем мы забили второй и третий. Когда забили третий, то уже спокойно довели матч до логического завершения.

– Что происходило в раздевалке после игры? Что сказал Фран Фернандес и руководство команды?

– Фран Фернандес поздравил нас. Сказал, что играли хорошо. Конечно, в каждой игре есть какие-то ошибки. Он сказал, что и в этом матче были ошибки, но это уже будем разбирать на теории. Подчеркнул, что были хорошие моменты, но были и плохие. Это футбол, здесь без ошибок не бывает, поэтому... Двигаемся дальше.

– В начале второй половины чемпионата ходили слухи, что руководство может уволить Франа Фернандеса. Как эти новости повлияли на атмосферу в команде?

– Понимаете, думаю, что каждый футболист читает новости, но мы профессионалы – выполняем свою работу. Выходим на каждую игру и стараемся побеждать, чтобы радовать наших болельщиков и руководство. Хотим, чтобы к тренеру было доверие.

– Какие задачи стоят перед львовскими «Карпатами» на оставшуюся часть нынешнего сезона УПЛ?

– Выходить и побеждать в каждой следующей игре.

– Следующий матч «Карпаты» проведут против черкасского «ЛНЗ». Это мог бы быть обычный матч, если бы не фактор Виталия Пономарева. Чего вы ожидаете от этой игры? С нетерпением ждете встречи с Виталием Юрьевичем?

– Думаю, это будет сложный матч с сильным соперником. Они сейчас борются за еврокубки, но осталось еще 5 туров. На мой взгляд, ЛНЗ до последнего матча будет бороться за попадание в еврокубки. К игре против ЛНЗ мы будем настраиваться с полной самоотдачей, как и к каждой. Мы хотим побеждать и радовать наших фанатов.

Фактор Виталия Юрьевича? Думаю, это тоже может сыграть свою роль. Многие ребята с ним работали, знают, как он работает, как настраивает ребят. Мы сейчас в «Карпатах», у нас свой тренерский штаб, у которого свое видение. Будем играть так, как нам скажут наши тренеры, – сказал Марко.

