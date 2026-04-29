Сборной россии по футболу в связи с отстранением от участия во всех турнирах становится всё сложнее подбирать себе соперников для контрольных матчей.

В ближайшее время представители страны-террориста сыграют три матча – против команд Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

После вторжения рашистов в Украину российская сборная не играла в официальных матчах. Согласились играть с россиянами товарищеские матчи только Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Ирак, Египет, Катар, Камерун, Кения, Куба, Сербия, Беларусь, Вьетнам, Чили, Мали, Боливия, Перу, Никарагуа, Иордания, Нигерия и Замбия.