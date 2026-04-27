Тренер Виктории рассказал о сенсационной победе над Черноморцем

Главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным разгромить в 25 туре одного из лидеров Первой лиги – «Черноморец» – 4:0.

«Мы не делали ставку на быстрый гол. Но забитый Александром Васильевым мяч уже на первой минуте, конечно, добавил уверенности. Однако важно было не обращать внимание на счет, не оглядываться на тыл, а своей игрой препятствовать гостям пользоваться своими «козырями»: контролем мяча, обострениями на подступах к нашей штрафной площадке.

Это нам удалось благодаря компактности в средней зоне, умелым перемещением и до создания одесситами свободных зон дело не доходило. В свою очередь, мы при первой возможности выбегали в атаку.

Ну и, конечно, очень важно, что в наших рядах был голеадор. С этой ролью успешно справился нападающий Артем Шпыренок. До отчетного поединка в его активе был только один забитый мяч, а на этот раз он оформил дубль.

Я не считаю победу «Виктории» над «Черноморцем» сенсацией. Подопечные были вознаграждены за самоотдачу, четкое исполнение тренерских наставлений, за большое желание порадовать наших болельщиков содержательной игрой. Эта победа позволила закрепиться в середине таблицы, однако успокаиваться не стоит. Ведь уже в следующем туре будем выяснять отношения в Запорожье с «Металлургом», который будет прилагать усилия, чтобы спастись от понижения в классе».

Сейчас в активе «Виктории» 32 очка, и она занимает 8 место в Первой лиге.