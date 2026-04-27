  4. ГРИГОРЧУК: «Очень плохое событие. Не думаю, что это когда-либо повторится»
ГРИГОРЧУК: «Очень плохое событие. Не думаю, что это когда-либо повторится»

Коуч пообщался с журналистами после матча Первой лиги Украины

ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук поделился эмоциями после фиаско «моряков» в матче против «Виктории» (0:4) в 25 туре Первой лиги Украины.

Есть анализ в голове. Не будем сейчас вдаваться в детали. Не могу сказать, что вышедшие на замену игроки не делали попытки и не меняли ход событий. Пропустили на контратаках. Это был не наш день – все складывалось хуже всего, как только можно себе представить. Не думаю, что с нами может произойти еще раз. Мы знаем, почему это для нас урок, но еще предстоит глубокий анализ, чтобы сделать правильные выводы.

Когда пропустили целую кучу голов, говорить о вратаре или другом — абсолютно неправильно. Понимаем, что это для нас архиплохое событие

Мы хорошо изучили соперника, показывали ребятам материал. Говорили, что команда играющая в составе интересные футболисты. Их стиль мне нравится, у них все сложилось, как лучше. Пропустили на первой минуте. Он нас ошеломил. Какое-то время было видно, что мы не мы. Не такие, которые могли быть. В футболе всякое происходит. Важно быть крепкими, носить характер и преодолевать все препятствия на нашем пути.

Тростянец я не видел, мы за городом. Очень хорошая природа. Следует отдать должное людям, которые сделали такую ​​инфраструктуру для маленького городка (в городе проживает 23 тысячи – прим.). Стадион хорош и для детей площадки. Здесь все правильно», – сказал Роман.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 54 турнирных балла после 25 сыгранных матчей.

