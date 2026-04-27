Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это не футбол». Сабо прокомментировал сумасшедший матч Кривбасса и Динамо
Украина. Премьер лига
27 апреля 2026, 09:12 | Обновлено 27 апреля 2026, 09:13
1781
2

«Это не футбол». Сабо прокомментировал сумасшедший матч Кривбасса и Динамо

Столичная команда добыла победу со счетом 6:5

27 апреля 2026, 09:12 | Обновлено 27 апреля 2026, 09:13
1781
2 Comments
«Это не футбол». Сабо прокомментировал сумасшедший матч Кривбасса и Динамо
ФК Динамо

Эксперт Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал матч 25-го тура УПЛ, в котором «Динамо» обыграло «Кривбасс» со счетом 6:5

– Йожеф Йожефович, что это было в Кривом Роге?
– У меня в жизни никогда такого не было. Вы же знаете, что я динамовец, но меня очень сильно поразил «Кривбасс». Как можно после первого тайма вести в счете – 4:1 и проиграть – 5:6. Хозяевам во второй 45-минутке нужно было играть просто. А что они сделали? Пропустили пять мячей. Для меня это вообще непонятная ситуация. У меня сложилось впечатление, что криворожане сдавали игру. Ну не может такого быть, чтобы одна команда давала так просто забивать противнику. Для меня это не футбол, так нельзя играть, без обороны.

Ранее Йожеф Сабо высказался о игре Андрея Ярмоленко с «Кривбассом».

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
если то же самое происходит в Испании или Германии эксперты типа дементного Сабо цокают языками и говорят: вот это футбол, не то что в нашем колхозе, где только кости ломать умеют, а голы забивать не могут.
Если это произошло в УПЛ, тот же эксперт презрительно делает губами подобие куриной задницы и выдает: ну что это за футбол, цирк какой то, в Германии и Испании так не играют. 
такі да...цирк якийсь дурнуватий
