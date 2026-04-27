Украина. Премьер лига
Йожеф Сабо оценил игру Ярмоленко после суперматча Кривбасса и Динамо

Вингер киевской команды отличился победным дублем в матче на 11 голов

ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Эксперт Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил игру вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко в сумасшедшем поединке с «Кривбассом» (5:6), в которой 36-летний футболист оформил победный дубль:

– Спасителем «Динамо» в поединке с «Кривбассом» стал неувядающий Ярмоленко?
– Могу только пожелать ему здоровья. Может, он и побьет рекорд результативности за историю, но года берут свое. А раз он начал забивать пятками, значит, такие противники (улыбается). Тем не менее, он молодец, качественно выполнил свою работу после выхода на замену. Это все опыт и класс Андрея.

Для Андрея Ярмоленко эти голы стали 120 и 121 в чемпионате Украины. До повторения рекорда Максима Шацких осталось всего три мяча

Даниил Кирияка
