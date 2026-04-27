ФОТО. Свитолина подшутила над Монфисом после семейного гольфа
Элина Свитолина и Гаэль Монфис чудесно проводят время...
Французский теннисист Гаэль Монфис поделился кадрами семейного дня с Элиной Свитолиной.
На фото – теплая атмосфера отдыха: Монфис тренируется на гольф-поле, а их дочь снимает его на телефон.
Пост он подписал: «Прекрасное семейное воскресенье с нашим особенным фотографом» – намекая на дочь. Свитолина с юмором прокомментировала: «Не уверена, что последнее фото было одобрено».
Публикация собрала более 12 тысяч лайков и 150+ комментариев – фанаты активно отреагировали и оценили семейный вайб пары.
