БОНДАРЕНКО: «Знали о ничьей ЛНЗ, поэтому было важно увеличить отрыв»

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко прокомментировал победу Шахтера над Кудровкой в матче 25-го тура УПЛ 2025/26 (3:1):

– Поздравляем с победой и забитым мячом. Какие у тебя эмоции после победы?

– Очень счастливые и радостные – такими они были и в раздевалке, ведь мы знали, что ЛНЗ сыграл вничью, поэтому было важно увеличить отрыв до восьми очков. Рад, что это удалось.

– В студии говорили, что твой гол был фирменным ударом для тебя. Как ты оцениваешь этот эпизод?

– Считаю, мне очень повезло. Вратарь сделал подарок, но, как говорится, гол не пахнет. Для меня очень важно отличиться во втором матче подряд.

– Второй тайм для «Шахтера» был менее спокойным, ведь «Кудровка» действовала активнее. Ожидали ли, что соперник выйдет несколько иным после перерыва?

– В принципе, не ожидали легкой игры. Понимали, что если немного расслабимся, «Кудровка» может и умеет играть в футбол. Во втором тайме начали больше позволять сопернику, и тот гол, который мы пропустили после моей ошибки, придал им немного уверенности.

– Пропущенный мяч стал следствием расслабленности?

– Возможно, не хочется этого признавать, но расслабились. Впрочем, очень важно, что забили третий гол, ведь преимущество в два мяча – это более комфортный счет для команды.

– За неделю вы сыграли три матча чемпионата, и, наверное, это впервые. Какие эмоции от этого?

– Главное, что мы одерживаем победы. Даже при таком графике с переездами удается побеждать.

– Эти победы влияют на настроение команды накануне матча с «Кристал Пэлес»?

– Эти победы облегчают жизнь.

