БОНДАРЕНКО: «Знали о ничьей ЛНЗ, поэтому было важно увеличить отрыв»

Украина. Премьер лига
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко прокомментировал победу Шахтера над Кудровкой в матче 25-го тура УПЛ 2025/26 (3:1):

– Поздравляем с победой и забитым мячом. Какие у тебя эмоции после победы?

– Очень счастливые и радостные – такими они были и в раздевалке, ведь мы знали, что ЛНЗ сыграл вничью, поэтому было важно увеличить отрыв до восьми очков. Рад, что это удалось.

– В студии говорили, что твой гол был фирменным ударом для тебя. Как ты оцениваешь этот эпизод?

– Считаю, мне очень повезло. Вратарь сделал подарок, но, как говорится, гол не пахнет. Для меня очень важно отличиться во втором матче подряд.

– Второй тайм для «Шахтера» был менее спокойным, ведь «Кудровка» действовала активнее. Ожидали ли, что соперник выйдет несколько иным после перерыва?

– В принципе, не ожидали легкой игры. Понимали, что если немного расслабимся, «Кудровка» может и умеет играть в футбол. Во втором тайме начали больше позволять сопернику, и тот гол, который мы пропустили после моей ошибки, придал им немного уверенности.

– Пропущенный мяч стал следствием расслабленности?

– Возможно, не хочется этого признавать, но расслабились. Впрочем, очень важно, что забили третий гол, ведь преимущество в два мяча – это более комфортный счет для команды.

– За неделю вы сыграли три матча чемпионата, и, наверное, это впервые. Какие эмоции от этого?

– Главное, что мы одерживаем победы. Даже при таком графике с переездами удается побеждать.

– Эти победы влияют на настроение команды накануне матча с «Кристал Пэлес»?

– Эти победы облегчают жизнь.

Видеообзор матча Кудровка – Шахтер (1:3)

По теме:
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Шахтер вступил в борьбу с россиянами за трансфер футболиста
ТВАРДОВСКИЙ: «Что сказал Пятов? Что все хорошо, все было супер»
Артем Бондаренко Шахтер Донецк Кудровка Шахтер - Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Футбол | 26 апреля 2026, 08:22 0
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером

Крис Ричардс – о матче с «горняками»

Динамо и Кривбасс установили новый рекорд результативности в УПЛ
Футбол | 26 апреля 2026, 20:30 0
Динамо и Кривбасс установили новый рекорд результативности в УПЛ
Динамо и Кривбасс установили новый рекорд результативности в УПЛ

В матче в Кривом Роге обе команды забили в общей сложности 11 мячей

ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.04.2026, 13:20
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей
Футбол | 25.04.2026, 21:57
Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей
Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Футбол | 26.04.2026, 10:05
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Популярные новости
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
25.04.2026, 08:47 5
Футбол
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 2
Футбол
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
25.04.2026, 09:25 4
Футбол
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
25.04.2026, 03:02 1
Бокс
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
25.04.2026, 04:02
Бокс
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
26.04.2026, 08:02
Бокс
