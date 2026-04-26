ТВАРДОВСКИЙ: «Что сказал Пятов? Что все хорошо, все было супер»
22-летний вратарь сыграл свой первый матч за «Шахтер» в текущем сезоне
Вратарь «Шахтера» Денис Твардовский прокомментировал победу команды над «Кудровкой» (3:1) в матче 25-го тура УПЛ.
– Каковы первые впечатления от сегодняшнего матча?
– Супер, впечатления невероятные, потому что впервые в сезоне дали возможность сыграть. Хотел бы поблагодарить тренерский штаб за то, что в такой сложный момент дали возможность проявить себя. Большое спасибо всем, кто помогал и верил. Вместе добились результата.
– Что говорили тебе тренеры перед матчем и какие наставления давали?
– Говорили, чтобы я играл спокойно, я все знаю, чтобы всегда был на мяче спокоен, просто так никуда мяч не бил. А если где-то что-то непонятно, какая-то ситуация неоднозначна, то, возможно, где-то проще сыграть.
– Когда узнал, что выйдешь в стартовом составе, и какие были ощущения?
– Узнал я вчера, на предматчевой тренировке, где мне сообщили мои тренеры по вратарям. Очень обрадовался этому.
– Насколько доволен своей игрой, как на линии, так и в игре ногами?
– На линии можно было, конечно, сыграть лучше, потому что я этот мяч немного задел, но все равно не смог до конца отбить его в сторону, так что, к сожалению, он залетел. Но... В целом неплохо, на мой взгляд.
– Сразу к тебе подошел Андрей Пятов. Что сказал тренер в раздевалке?
– Что все хорошо, все по делу, все было супер.
🧡 Враження Дениса Твардовського після перемоги над «Кудрівкою» 🙌— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 26, 2026
🎙 «Хочу подякувати тренерському штабу, що в такий непростий час дали себе проявити» 💪#Shakhtar #КудрівкаШахтар pic.twitter.com/yQrwnIagzC
