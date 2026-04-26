Арда ТУРАН: «Особая благодарность, я очень их ценю»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал победу над «Кудривкой» (3:1) в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Уверенный счет сегодня для горняков. Спокойный первый тайм, менее спокойный второй. Насколько вы довольны выступлением ваших подопечных сегодня? Что скажете в целом об игре?

– В первую очередь я хотел бы поздравить нашего голкипера Дениса Твардовского, ведь я чрезвычайно рад, что он сумел дебютировать в этом сезоне и достойно проявил себя в рамках наших ворот. Также я очень рад за других своих подопечных – Алаа Грама, Ираклия Азарова, Лукаса Феррейру. Очень непросто каждый раз возвращаться на футбольное поле после того, как ты долгое время был вне игры. Поэтому я чрезвычайно высоко ценю их усилия, и сегодня им особая благодарность за то, как они проявили себя и как вписались в общекомандную картину.

Анализируя игру в целом, первым таймом я полностью доволен, вторым, в конце концов, тоже. Это непросто. Нужно учитывать, что нам приходится играть каждые три дня, и иногда банально может просто теряться фокус. Поэтому я, как главный тренер, должен напоминать своим игрокам об этом – это одна из моих основных миссий. Тем не менее, анализируя игру в целом, я доволен ходом событий. Возможно, общий разрыв в счете мог бы быть лучше в нашу пользу. Однако в любом случае это важная победа, которая также сегодня пополнит нашу копилку.

– Вы, возможно, сейчас единственная команда УПЛ, которая за одну неделю провела три матча чемпионата. Говорили также о том, что иногда теория изучается в автобусах. Насколько успеваете изучать соперника? Как выстраиваете тренировочный процесс?

– Это действительно очень тяжело, честно говоря. И мы в этом сезоне провели примерно на 20 матчей больше по сравнению с нашими соперниками по чемпионату. И, как я подчеркивал ранее, те условия и обстоятельства, которые созданы именно на бюрократическом уровне, могли бы быть где-то улучшены. Например, как я подчеркивал ранее, увеличение паузы, которая могла бы дать более широкий маневр для переноса противостояний в важные фазы сезона. В первую очередь это касается здоровья игроков, поскольку сейчас у нас нет возможности летать самолетами напрямую в Украину и из Украины, поэтому это, безусловно, также очень влияет на их как физическое, так и ментальное состояние. И я со своей стороны, как тренер, всегда требую максимальной отдачи в игре. Поэтому, возможно, в процессе этого я слишком давил на своих игроков. Возможно, в определенный момент они действительно могут обижаться на это. Я это прекрасно понимаю, поэтому каждый раз после игры, когда у меня есть возможность, я стараюсь, помимо давления, которое я создаю, обнять их и поблагодарить за ту невероятную работу и за тот фантастический объем труда, который они выполняют в текущем сезоне.

– Впереди полуфинал Лиги конференций. Сегодня мы увидели большую ротацию. Понятно, что некоторые замены были вынужденными, а некоторые – вашим тренерским решением. Но, думаю, всех болельщиков интересует, успеют ли к четвергу восстановиться Ризник, Марлон Гомес и другие игроки, которые пропускали матч из-за травм? Возможно, мы сможем на них уже рассчитывать?

– Мы будем следить день за днем за процессом их восстановления, за тем, как они себя чувствуют. Конечно, я очень надеюсь на их присутствие и очень рассчитываю на них. Ризник, Марлон Гомес, Педро Энрике – все они чрезвычайно важные игроки для нас. Но в то же время я всегда подчеркиваю, что мы – одна семья, и семья прежде всего должна заботиться о здоровье и благополучии своих членов. Поэтому, конечно, я очень надеюсь их увидеть. Однако самое главное – чтобы они как можно скорее выздоровели, и уже тогда вместе с медицинским штабом мы сможем принять совместное решение относительно их потенциального участия в этом предстоящем противостоянии.

– Вы уже упоминали сегодня о дебюте Дениса Твардовского. Также сегодня получил свои минуты Виктор Цуканов. Как в целом оцените их игру?

– Как я уже сегодня говорил, я полностью доволен тем, как Денис проявил себя в воротах. Могу только поаплодировать. И вместе с тем, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить наш тренерский штаб вратарей Андрея Пятова и Эмраха Каракована за ту работу, которую они проделали, и за то, что сумели качественно подготовить его к этому важному противостоянию. А что касается Виктора Цуканова – это уже его второй сезон в основном составе «Шахтера». В прошлом сезоне он также часто присоединялся на этой фазе сезона и помогал коллективу своими выходами на замену или игрой в основном составе. И, по моему убеждению, это действительно особенный игрок с очень интересными характеристиками. У него впереди светлое будущее. Я верю в его потенциал. Некоторыми характеристиками он мне напоминает Андреса Иньесту.