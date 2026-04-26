Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Во время игры немного потянул мышцу»

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал победу над «Кривбассом» (6:5) в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги.

— Это был сумасшедший матч — 11 забитых мячей. Каковы ваши впечатления после матча?

— Впечатления двоякие — испытываю и положительные, и отрицательные эмоции. «Динамо» не должно пропускать столько мячей. Но положительным моментом является то, что мы смогли забить на один гол больше и победить.

— Ваш выход на поле оказался результативным. Что говорил тренер перед заменой? С какими мыслями выходили на поле, ведь ситуация в матче была критической?

— Когда меня выпускали, команда уступала в счете. Тренер сказал больше играть вперед, находиться в штрафной площади, создавать моменты и забивать мячи.

— Можно ли сказать, что это был один из самых сумасшедших матчей в вашей карьере? Помните ли вы подобные поединки?

— Да, вспоминаю еще матч против «Зари»: тогда мы вели 3:0, потом счет стал 3:3, дальше, кажется, уступали 3:4, а завершился матч ничьей 4:4. Но сегодняшний матч точно один из самых эмоциональных.

— Во всех ваших матчах против «Кривбасса» команда побеждала. Обращали ли вы перед игрой внимание на такую статистику, анализировали ли ее?

— Нет, я особо не смотрю на статистику. Она больше для аналитиков и тренеров. Для меня, как футболиста, главное — как играет соперник, как действует команда и отдельные футболисты. На это я обращаю больше внимания.

— В конце матча было видно, что вас хватало судороги, было тяжело физически. Успели ли вы восстановиться после кубкового матча?

— Судорог у меня не было. Просто в один момент почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра, поэтому во время игры немного потянул мышцу, чтобы стало легче.