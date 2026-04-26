Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Во время игры немного потянул мышцу»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал победу над «Кривбассом»

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Во время игры немного потянул мышцу»
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал победу над «Кривбассом» (6:5) в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги.

— Это был сумасшедший матч — 11 забитых мячей. Каковы ваши впечатления после матча?

— Впечатления двоякие — испытываю и положительные, и отрицательные эмоции. «Динамо» не должно пропускать столько мячей. Но положительным моментом является то, что мы смогли забить на один гол больше и победить.

— Ваш выход на поле оказался результативным. Что говорил тренер перед заменой? С какими мыслями выходили на поле, ведь ситуация в матче была критической?

— Когда меня выпускали, команда уступала в счете. Тренер сказал больше играть вперед, находиться в штрафной площади, создавать моменты и забивать мячи.

— Можно ли сказать, что это был один из самых сумасшедших матчей в вашей карьере? Помните ли вы подобные поединки?

— Да, вспоминаю еще матч против «Зари»: тогда мы вели 3:0, потом счет стал 3:3, дальше, кажется, уступали 3:4, а завершился матч ничьей 4:4. Но сегодняшний матч точно один из самых эмоциональных.

— Во всех ваших матчах против «Кривбасса» команда побеждала. Обращали ли вы перед игрой внимание на такую статистику, анализировали ли ее?

— Нет, я особо не смотрю на статистику. Она больше для аналитиков и тренеров. Для меня, как футболиста, главное — как играет соперник, как действует команда и отдельные футболисты. На это я обращаю больше внимания.

— В конце матча было видно, что вас хватало судороги, было тяжело физически. Успели ли вы восстановиться после кубкового матча?

— Судорог у меня не было. Просто в один момент почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра, поэтому во время игры немного потянул мышцу, чтобы стало легче.

По теме:
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
БОНДАРЕНКО: «Знали о ничьей ЛНЗ, поэтому было важно увеличить отрыв»
ТВАРДОВСКИЙ: «Что сказал Пятов? Что все хорошо, все было супер»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Динамо Виталий Буяльский
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Теннис | 26 апреля 2026, 18:05 58
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде

Марта в двух сетах разобралась с Джессикой в матче третьего раунда турнира WTA 1000

Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Футбол | 26 апреля 2026, 15:47 8
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?

Вингер киевского «Динамо» оформил дубль в ворота «Кривбасса» в матче 25-го тура

Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Бокс | 26.04.2026, 09:41
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Кудровка – Шахтер – 1:3. У горняков +8. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26.04.2026, 20:45
Кудровка – Шахтер – 1:3. У горняков +8. Видео голов и обзор матча
Кудровка – Шахтер – 1:3. У горняков +8. Видео голов и обзор матча
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Футбол | 26.04.2026, 10:05
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Популярные новости
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
24.04.2026, 22:02 1
Бокс
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
25.04.2026, 20:15 2
Теннис
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
26.04.2026, 15:45 208
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
25.04.2026, 04:02
Бокс
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
25.04.2026, 11:07
Футбол
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
