Украина. Премьер лига
28 апреля 2026, 08:02
Арда ТУРАН: «Мы просто не выживем – это что-то невероятное»

Тренер – о конкуренции в УПЛ и структуре календаря

28 апреля 2026, 08:02 | Обновлено 28 апреля 2026, 08:24
ФК Шахтер. Арда Туран

Наставник «Шахтера» Арда Туран высказался о лидерстве в УПЛ и нагрузке по календарю.

– «Шахтер» увеличивает отрыв от ЛНЗ до восьми очков. Вы, как тренер, сейчас вообще смотрите на таблицу и результаты конкурентов или принципиально держите команду в ритме следующего матча? И в каком настроении лично вы и команда перед главным матчем сезона?

– Как я подчеркнул, сегодня наше турнирное положение лучше, чем было вчера. И это, конечно, очень позитивный сигнал для нас. Однако в целом мы продолжаем двигаться от игры к игре, день за днем. И сейчас наш следующий соперник в полуфинале Лиги конференций – «Кристал Пэлас». Поэтому, начиная с этой минуты, мы полностью концентрируемся на подготовке к этому противостоянию.

Затем у нас будет такое же переключение и полная концентрация на нашем следующем сопернике уже в чемпионате Украины – киевском «Динамо». Невероятный камбэк сегодня в игре против «Кривбасса», и я должен это отметить. Это было действительно чрезвычайно эмоциональное противостояние, и они заслуживают комплиментов. Поэтому, конечно, мы будем очень внимательно и тщательно готовиться именно к ним.

Однако, как я подчеркнул ранее, для нас важно двигаться от матча к матчу и шаг за шагом, ведь если мы посмотрим на общую структуру календаря, то мы просто не выживем – это что-то невероятное. Поэтому для нас важно сохранять этот ритм и двигаться от соперника к сопернику.

Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
знов сльози Турана капають на календар
