Мбаппе назвал футболиста, из-за которого Реал провалил сезон

В «Реале» возникла напряженность в раздевалке с участием Килиана Мбаппе, который недоволен действиями партнеров по команде.

По информации французского издания, форвард раздражен неудачными результатами сезона и считает, что некоторые игроки не соответствуют необходимому уровню самоотдачи. Особенно напряженные отношения у него якобы сложились с Джудом Беллингемом, с которым возникали споры относительно игры и требований к партнерам.

Ранее французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, как ожидается, пропустит остаток сезона.