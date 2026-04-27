Мбаппе назвал футболиста, из-за которого Реал провалил сезон
Француз разочарован в Беллингеме
В «Реале» возникла напряженность в раздевалке с участием Килиана Мбаппе, который недоволен действиями партнеров по команде.
По информации французского издания, форвард раздражен неудачными результатами сезона и считает, что некоторые игроки не соответствуют необходимому уровню самоотдачи. Особенно напряженные отношения у него якобы сложились с Джудом Беллингемом, с которым возникали споры относительно игры и требований к партнерам.
Ранее французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, как ожидается, пропустит остаток сезона.
