Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис проведет разговор с Костюком. Президент Динамо сообщил детали
Украина. Премьер лига
27 апреля 2026, 09:44
1

Суркис проведет разговор с Костюком. Президент Динамо сообщил детали

Стороны обсудят те позиции, которые необходимо усилить после завершения нынешнего сезона

ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал работу главного тренера Игоря Костюка и его работу с молодыми воспитанниками после безумного матча против «Кривбасса» (6:5).

В воскресенье, 26 апреля, «бело-синие» одолели криворожский клуб в противостоянии 25-го тура Украинской Премьер-лиги, отыгравшись со счета 1:4.

Суркис сообщил, что проведет разговор с тренером, чтобы определиться с позициями, которые нуждаются в усилении после завершения нынешнего сезона:

– Я доверяю главному тренеру, он знает этих ребят. С каждой игрой они будут более мужественными. Надеюсь, будут делать выводы, чтобы достойно играть на высшем уровне.

Отмечу: этот матч очень понравился болельщикам – одиннадцать голов забиты. Однако мы должны смотреть, с кем нужно играть дальше. Следующий матч – против «Шахтера»...

– По вашему мнению, сколько необходимо ждать прогресса молодых футболистов?

– Не нужно долго ждать. Пономаренко ответил вам и болельщикам на все вопросы – в каждом матче забивает. Также будет забивать и Редушко. Надеюсь, что наши опытные ребята скоро поправятся и будут играть.

У нас очень хорошая глубина состава, сплав молодежи и опыта. Будем разговаривать с Костюком о том, какие позиции нужно, по его мнению, усилить. И если на эти позиции будут игроки сильнее наших, мы будем их покупать, – признался Суркис.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев Кривбасс - Динамо Игорь Суркис Игорь Костюк Матвей Пономаренко Богдан Редушко
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
про глубину состава особенно смешное.
с высокой вероятностью уйдет Пономаренко, гарантировано уйдет Бленуце, и вполне очевидно нужно выгонять Герреро. Команда останется без форвардов.
Шапаренко не тянет и Яцык пока не впечатляет, нужен бокс ту бокс.
ну и с центральными защитниками третий год одна и та же проблема. Михавко надо продавать пока за него хоть что то дают и брать нормального центрбека в пару к Тиаре, который должен играть в основе а не Биловар.
из Нещерета вратаря не получится, это уже очевидно. Надо брать Марченко из Оболони.
Ответить
+1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем