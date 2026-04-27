Суркис проведет разговор с Костюком. Президент Динамо сообщил детали

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал работу главного тренера Игоря Костюка и его работу с молодыми воспитанниками после безумного матча против «Кривбасса» (6:5).

В воскресенье, 26 апреля, «бело-синие» одолели криворожский клуб в противостоянии 25-го тура Украинской Премьер-лиги, отыгравшись со счета 1:4.

Суркис сообщил, что проведет разговор с тренером, чтобы определиться с позициями, которые нуждаются в усилении после завершения нынешнего сезона:

– Я доверяю главному тренеру, он знает этих ребят. С каждой игрой они будут более мужественными. Надеюсь, будут делать выводы, чтобы достойно играть на высшем уровне.

Отмечу: этот матч очень понравился болельщикам – одиннадцать голов забиты. Однако мы должны смотреть, с кем нужно играть дальше. Следующий матч – против «Шахтера»...

– По вашему мнению, сколько необходимо ждать прогресса молодых футболистов?

– Не нужно долго ждать. Пономаренко ответил вам и болельщикам на все вопросы – в каждом матче забивает. Также будет забивать и Редушко. Надеюсь, что наши опытные ребята скоро поправятся и будут играть.

У нас очень хорошая глубина состава, сплав молодежи и опыта. Будем разговаривать с Костюком о том, какие позиции нужно, по его мнению, усилить. И если на эти позиции будут игроки сильнее наших, мы будем их покупать, – признался Суркис.