Суркис проведет разговор с Костюком. Президент Динамо сообщил детали
Стороны обсудят те позиции, которые необходимо усилить после завершения нынешнего сезона
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал работу главного тренера Игоря Костюка и его работу с молодыми воспитанниками после безумного матча против «Кривбасса» (6:5).
В воскресенье, 26 апреля, «бело-синие» одолели криворожский клуб в противостоянии 25-го тура Украинской Премьер-лиги, отыгравшись со счета 1:4.
Суркис сообщил, что проведет разговор с тренером, чтобы определиться с позициями, которые нуждаются в усилении после завершения нынешнего сезона:
– Я доверяю главному тренеру, он знает этих ребят. С каждой игрой они будут более мужественными. Надеюсь, будут делать выводы, чтобы достойно играть на высшем уровне.
Отмечу: этот матч очень понравился болельщикам – одиннадцать голов забиты. Однако мы должны смотреть, с кем нужно играть дальше. Следующий матч – против «Шахтера»...
– По вашему мнению, сколько необходимо ждать прогресса молодых футболистов?
– Не нужно долго ждать. Пономаренко ответил вам и болельщикам на все вопросы – в каждом матче забивает. Также будет забивать и Редушко. Надеюсь, что наши опытные ребята скоро поправятся и будут играть.
У нас очень хорошая глубина состава, сплав молодежи и опыта. Будем разговаривать с Костюком о том, какие позиции нужно, по его мнению, усилить. И если на эти позиции будут игроки сильнее наших, мы будем их покупать, – признался Суркис.
с высокой вероятностью уйдет Пономаренко, гарантировано уйдет Бленуце, и вполне очевидно нужно выгонять Герреро. Команда останется без форвардов.
Шапаренко не тянет и Яцык пока не впечатляет, нужен бокс ту бокс.
ну и с центральными защитниками третий год одна и та же проблема. Михавко надо продавать пока за него хоть что то дают и брать нормального центрбека в пару к Тиаре, который должен играть в основе а не Биловар.
из Нещерета вратаря не получится, это уже очевидно. Надо брать Марченко из Оболони.