Андрей ЯРМОЛЕНКО: «У меня просто не было другого выхода»

Вингер «Динамо» Киев Андрей Ярмоленко прокомментировал яркую победу над «Кривбассом» (6:5) в 25-м туре Украинской Премьер-лиги и объяснил свой эффектный решающий гол.

«Очень приятно выигрывать такие матчи. Думаю, болельщики получили настоящее удовольствие от игры. Хорошо, что нам удалось переломить ход поединка.

Что касается моего гола пяткой – в той ситуации просто не было другого выхода, поэтому решил завершать сам. К тому же поле было мокрым, и я понимал, что вратарю будет сложнее среагировать на такой удар», – сказал Ярмоленко.