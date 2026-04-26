Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЕНДОСА: «Остается горький привкус. Это один из лучших матчей в жизни»
Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 22:40 |
512
1

МЕНДОСА: «Остается горький привкус. Это один из лучших матчей в жизни»

Автор покер в ворота «Динамо» прокомментировал поражение «Кривбасса» в 25-м туре УПЛ

Кривбасс. Глейкер Мендоса

Венесуэльский полузащитник «Кривбасса» Глейкер Мендоса поделился впечатлениями от суперматча с киевским «Динамо» (5:6) в 25-м туре УПЛ, в котором он забил четыре гола в ворота «бело-синих». Это первый случай в истории чемпионата, когда один игрок забивает динамовцам четыре мяча в одном матче.

Все голы Мендоса забил в первом тайме, сделав счет 4:1 в пользу криворожской команды. Впрочем, после перерыва «Динамо» удалось перехватить инициативу и совершить камбэк, вырвав волевую победу.

«Остается горький привкус. Потому что я хотел победить. Хотел, чтобы команда выиграла. Ведь мы проделали сегодня очень хорошую работу. Но в итоге едем домой с горечью, потому что нам не удалось набрать три очка. Мне удалось отличиться четыре раза, но команда не победила. Думаю, это был один из лучших матчей в моей жизни благодаря покеру», – признался венесуэлец.

Мендоса также отметил безумную поддержку болельщиков. Он считает, что так должно быть на каждом матче «Кривбасса».

«Думаю, это была одна из главных мотиваций, почему ребята сегодня выложились на полную. Спасибо! Вы лучшие», – обратился он к фанатам «красно-белых».

Хет-трик в матче с «Динамо» позволил Мендосе подняться на второе место в гонке бомбардиров УПЛ – на его счету уже 10 забитых мячей в чемпионате. Полузащитник «Кривбасса» уступает только нападающему «бело-синих» Матвею Пономаренко, у которого 11 голов.

По теме:
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
БОНДАРЕНКО: «Знали о ничьей ЛНЗ, поэтому было важно увеличить отрыв»
ТВАРДОВСКИЙ: «Что сказал Пятов? Что все хорошо, все было супер»
Глейкер Мендоса Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Динамо чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Футбол | 26 апреля 2026, 08:22 0
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером

Крис Ричардс – о матче с «горняками»

Кудровка – Шахтер – 1:3. У горняков +8. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26 апреля 2026, 20:45 0
Кудровка – Шахтер – 1:3. У горняков +8. Видео голов и обзор матча
Кудровка – Шахтер – 1:3. У горняков +8. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Футбол | 26.04.2026, 10:05
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Футбол | 26.04.2026, 15:47
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.04.2026, 13:20
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
другий тайм можливо у нього і найкращій,
але перший - здоровенна товста жирна дупа. ))
Ответить
-1
Популярные новости
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
25.04.2026, 05:02 2
Бокс
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
25.04.2026, 04:32 6
Футбол
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
25.04.2026, 08:47 5
Футбол
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
24.04.2026, 22:02 1
Бокс
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
26.04.2026, 15:45 208
Футбол
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
25.04.2026, 03:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем