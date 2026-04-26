МЕНДОСА: «Остается горький привкус. Это один из лучших матчей в жизни»

Венесуэльский полузащитник «Кривбасса» Глейкер Мендоса поделился впечатлениями от суперматча с киевским «Динамо» (5:6) в 25-м туре УПЛ, в котором он забил четыре гола в ворота «бело-синих». Это первый случай в истории чемпионата, когда один игрок забивает динамовцам четыре мяча в одном матче.

Все голы Мендоса забил в первом тайме, сделав счет 4:1 в пользу криворожской команды. Впрочем, после перерыва «Динамо» удалось перехватить инициативу и совершить камбэк, вырвав волевую победу.

«Остается горький привкус. Потому что я хотел победить. Хотел, чтобы команда выиграла. Ведь мы проделали сегодня очень хорошую работу. Но в итоге едем домой с горечью, потому что нам не удалось набрать три очка. Мне удалось отличиться четыре раза, но команда не победила. Думаю, это был один из лучших матчей в моей жизни благодаря покеру», – признался венесуэлец.

Мендоса также отметил безумную поддержку болельщиков. Он считает, что так должно быть на каждом матче «Кривбасса».

«Думаю, это была одна из главных мотиваций, почему ребята сегодня выложились на полную. Спасибо! Вы лучшие», – обратился он к фанатам «красно-белых».

Хет-трик в матче с «Динамо» позволил Мендосе подняться на второе место в гонке бомбардиров УПЛ – на его счету уже 10 забитых мячей в чемпионате. Полузащитник «Кривбасса» уступает только нападающему «бело-синих» Матвею Пономаренко, у которого 11 голов.