Украина. Премьер лига26 апреля 2026, 16:38 | Обновлено 26 апреля 2026, 17:16
388
0
Мендоса стал лучшим венесуэльским бомбардиром в истории УПЛ
Игрок Кривбасса отличился покером в ворота Динамо
24-летний вингер Кривбасса Глейкер Мендоса стал лучшим венесуэльским бомбардиром в истории УПЛ.
Произошло это в матче 25-го тура, в котором Кривбасс дома проиграл Динамо со счетом 5:6.
Мендоса в этом матче оформил покер.
Теперь в активе венесуэльца 11 забитых мячей в УПЛ это стало новым лучшим результатом среди представителей этой страны в чемпионате Украины.
Лучшие венесуэльские бомбардиры в истории УПЛ
- 11 – Глейкер Мендоса (Кривбасс)
- 7 – Кевин Келси (Шахтер)
- 7 – Карлос Парако (Кривбасс)
- 5 – Луифер Эрнандес (Полесье)
- 4 – Эрик Рамирес (Динамо)
- 3 – Джованни Боливар (Колос)
- 2 – Брайан Кастильо (Александрия)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 26 апреля 2026, 09:41 1
Представитель США одолел кубинца Ленье Перо единогласным решением судей
Футбол | 26 апреля 2026, 08:22 0
Крис Ричардс – о матче с «горняками»
Футбол | 26.04.2026, 15:45
Футбол | 26.04.2026, 09:39
Футбол | 26.04.2026, 15:42
Комментарии 0
Популярные новости
26.04.2026, 10:05 1
26.04.2026, 13:17 24
24.04.2026, 18:05 29
25.04.2026, 08:47 5
25.04.2026, 00:22 15
25.04.2026, 07:47 64
24.04.2026, 19:18 10
25.04.2026, 09:25 4