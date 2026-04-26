24-летний вингер Кривбасса Глейкер Мендоса стал лучшим венесуэльским бомбардиром в истории УПЛ.

Произошло это в матче 25-го тура, в котором Кривбасс дома проиграл Динамо со счетом 5:6.

Мендоса в этом матче оформил покер.

Теперь в активе венесуэльца 11 забитых мячей в УПЛ это стало новым лучшим результатом среди представителей этой страны в чемпионате Украины.

Лучшие венесуэльские бомбардиры в истории УПЛ