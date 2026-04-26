Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 16:38 | Обновлено 26 апреля 2026, 17:16
Мендоса стал лучшим венесуэльским бомбардиром в истории УПЛ

Игрок Кривбасса отличился покером в ворота Динамо

24-летний вингер Кривбасса Глейкер Мендоса стал лучшим венесуэльским бомбардиром в истории УПЛ.

Произошло это в матче 25-го тура, в котором Кривбасс дома проиграл Динамо со счетом 5:6.

Мендоса в этом матче оформил покер.

Теперь в активе венесуэльца 11 забитых мячей в УПЛ это стало новым лучшим результатом среди представителей этой страны в чемпионате Украины.

Лучшие венесуэльские бомбардиры в истории УПЛ

  • 11 – Глейкер Мендоса (Кривбасс)
  • 7 – Кевин Келси (Шахтер)
  • 7 – Карлос Парако (Кривбасс)
  • 5 – Луифер Эрнандес (Полесье)
  • 4 – Эрик Рамирес (Динамо)
  • 3 – Джованни Боливар (Колос)
  • 2 – Брайан Кастильо (Александрия)
Сергей Турчак
