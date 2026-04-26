Динамо, добыв волевую победу над Кривбассом, повторило рекорд УПЛ

В матче в Кривом Роге после 23-летнего перерыва одной из команд удалось одержать победу, отыграв фору в три мяча. «Динамо», проигрывая «Кривбассу» по ходу встречи трижды – 0:1, 1:4 и 4:5, тем менее добилось успеха.

В истории чемпионатов Украины подобный суперкамбек ранее удавался только двум клубам. «Кривбассу» дома в мае 1996 года в поединке со «Звездой» и «Днепру» в гостях в июне 2003-го в матче с «Волынью».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Волевые победы с отыгрышем трех мячей в УПЛ