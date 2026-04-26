Динамо, добыв волевую победу над Кривбассом, повторило рекорд УПЛ
В матче с «Кривбассом» киевляне одержали победу, отыграв три мяча
В матче в Кривом Роге после 23-летнего перерыва одной из команд удалось одержать победу, отыграв фору в три мяча. «Динамо», проигрывая «Кривбассу» по ходу встречи трижды – 0:1, 1:4 и 4:5, тем менее добилось успеха.
В истории чемпионатов Украины подобный суперкамбек ранее удавался только двум клубам. «Кривбассу» дома в мае 1996 года в поединке со «Звездой» и «Днепру» в гостях в июне 2003-го в матче с «Волынью».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Волевые победы с отыгрышем трех мячей в УПЛ
Дата
Клуб
Соперник
Счет
Счет
по ходу
матча
1.
31.05.1996
Кривбасс
Звезда
0:3
5:4 (д)
2.
18.06.2003
Днепр
Волынь
1:4
5:4 (г)
3.
26.04.2026
Динамо
Кривбасс
1:4
6:5 (г)
