Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 21:12 | Обновлено 26 апреля 2026, 21:30
Динамо, добыв волевую победу над Кривбассом, повторило рекорд УПЛ

В матче с «Кривбассом» киевляне одержали победу, отыграв три мяча

В матче в Кривом Роге после 23-летнего перерыва одной из команд удалось одержать победу, отыграв фору в три мяча. «Динамо», проигрывая «Кривбассу» по ходу встречи трижды – 0:1, 1:4 и 4:5, тем менее добилось успеха.

В истории чемпионатов Украины подобный суперкамбек ранее удавался только двум клубам. «Кривбассу» дома в мае 1996 года в поединке со «Звездой» и «Днепру» в гостях в июне 2003-го в матче с «Волынью».

Волевые победы с отыгрышем трех мячей в УПЛ

Дата

Клуб

Соперник

Счет

Счет

по ходу

матча

1.

31.05.1996

Кривбасс

Звезда

0:3

5:4 (д)

2.

18.06.2003

Днепр

Волынь

1:4

5:4 (г)

3.

26.04.2026

Динамо

Кривбасс

1:4

6:5 (г)
По теме:
Игрок Оболони Семенов: «Пропустили трижды со стандартов. Так быть не может»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «У меня просто не было другого выхода»
Арда ТУРАН: «Особая благодарность, я очень их ценю»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Футбол | 26 апреля 2026, 15:47 8
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?

Вингер киевского «Динамо» оформил дубль в ворота «Кривбасса» в матче 25-го тура

Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26 апреля 2026, 15:55 7
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ.

Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Теннис | 26.04.2026, 18:05
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Футбол | 26.04.2026, 09:12
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Кудровка – Шахтер – 1:3. У горняков +8. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26.04.2026, 20:45
Кудровка – Шахтер – 1:3. У горняков +8. Видео голов и обзор матча
Кудровка – Шахтер – 1:3. У горняков +8. Видео голов и обзор матча
Популярные новости
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
25.04.2026, 07:47 65
Футбол
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
25.04.2026, 05:02 2
Бокс
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
25.04.2026, 00:22 17
Теннис
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
25.04.2026, 20:15 2
Теннис
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
26.04.2026, 08:22
Футбол
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
25.04.2026, 13:51 3
Футбол
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
25.04.2026, 08:47 5
Футбол
