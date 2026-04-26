Игрок Динамо – среди топов: третье место в интересном рейтинге

22-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины – Назар Волошин – вошел в топ-3 рейтинга среди игроков до 23 лет по созданию голевых моментов вне пяти ведущих лиг.

Назар вошел в пятерку лучших, заняв третье место в рейтинге с высоким индексом эффективности – 80.1.

В этом сезоне Волошин провел 38 матчей на клубном уровне, в которых забил восемь мячей и отдал 13 голевых передач.

Лидером рейтинга стал партнер Анатолия Трубина и Георгия Судакова в «Бенфике» – Андреас Шельдеруп (87.8).

Также опередил Назара в списке Анан Халайли из бельгийского «Юниона Сен-Жиллуаз» (81.0).