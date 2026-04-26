26 апреля 2026, 22:21 | Обновлено 26 апреля 2026, 22:22
Игрок Динамо – среди топов: третье место в интересном рейтинге

Назар Волошин играет немаловажную роль в создании атак команды

26 апреля 2026, 22:21 | Обновлено 26 апреля 2026, 22:22
594
0
Игрок Динамо – среди топов: третье место в интересном рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Волошин

22-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины – Назар Волошин – вошел в топ-3 рейтинга среди игроков до 23 лет по созданию голевых моментов вне пяти ведущих лиг.

Назар вошел в пятерку лучших, заняв третье место в рейтинге с высоким индексом эффективности – 80.1.

В этом сезоне Волошин провел 38 матчей на клубном уровне, в которых забил восемь мячей и отдал 13 голевых передач.

Лидером рейтинга стал партнер Анатолия Трубина и Георгия Судакова в «Бенфике» – Андреас Шельдеруп (87.8).

Также опередил Назара в списке Анан Халайли из бельгийского «Юниона Сен-Жиллуаз» (81.0).

По теме:
Моуриньо дал четкий сигнал Реалу и Пересу. Следующий шаг за клубом
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
БОНДАРЕНКО: «Знали о ничьей ЛНЗ, поэтому было важно увеличить отрыв»
Назар Волошин (Динамо) Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Андреас Шельдеруп Анан Халайли Юнион Сент-Жилуаз Бенфика чемпионат Бельгии по футболу чемпионат Португалии по футболу
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Футбол | 26 апреля 2026, 15:45 200
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих

Киевский клуб совершил чудо

Полесье – Оболонь – 3:1. Дубль Сарапия и два пенальти. Видео голов и обзор
Футбол | 26 апреля 2026, 20:22 0
Полесье – Оболонь – 3:1. Дубль Сарапия и два пенальти. Видео голов и обзор
Полесье – Оболонь – 3:1. Дубль Сарапия и два пенальти. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ 2025/26

Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей
Футбол | 25.04.2026, 21:57
Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей
Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Футбол | 26.04.2026, 13:17
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26.04.2026, 15:55
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
