Игрок Динамо – среди топов: третье место в интересном рейтинге
Назар Волошин играет немаловажную роль в создании атак команды
22-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины – Назар Волошин – вошел в топ-3 рейтинга среди игроков до 23 лет по созданию голевых моментов вне пяти ведущих лиг.
Назар вошел в пятерку лучших, заняв третье место в рейтинге с высоким индексом эффективности – 80.1.
В этом сезоне Волошин провел 38 матчей на клубном уровне, в которых забил восемь мячей и отдал 13 голевых передач.
Лидером рейтинга стал партнер Анатолия Трубина и Георгия Судакова в «Бенфике» – Андреас Шельдеруп (87.8).
Также опередил Назара в списке Анан Халайли из бельгийского «Юниона Сен-Жиллуаз» (81.0).
