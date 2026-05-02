Украина. Премьер лига
02 мая 2026, 22:02 | Обновлено 02 мая 2026, 22:16
Суркис обратился к генеральному директору Шахтера Палкину

Игорь Михайлович поздравил «горняков» с чемпионством

ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис выразил уверенность, что «Шахтер» не упустит чемпионство в этом сезоне.

По словам функционера, он уже лично поздравил генерального директора «горняков» Сергея Палкина после победы над «Зарей».

«Я Палкина на матче с «Зарей» уже поздравил, что «Шахтер» не упустит чемпионство. Они будут чемпионами, без сомнения. Но нам все равно нужно обращать внимание на наше судейство», – заявил Суркис.

Ранее экс-глава сборной Украины и львовских «Карпат» Мирон Маркевич поделился ожиданиями от главного матча выходных – «Динамо» против «Шахтера».

Игорь Суркис Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко Источник: УПЛ-ТВ
