Суркис обратился к генеральному директору Шахтера Палкину

Президент «Динамо» Игорь Суркис выразил уверенность, что «Шахтер» не упустит чемпионство в этом сезоне.

По словам функционера, он уже лично поздравил генерального директора «горняков» Сергея Палкина после победы над «Зарей».

«Я Палкина на матче с «Зарей» уже поздравил, что «Шахтер» не упустит чемпионство. Они будут чемпионами, без сомнения. Но нам все равно нужно обращать внимание на наше судейство», – заявил Суркис.

