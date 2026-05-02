Суркис обратился к генеральному директору Шахтера Палкину
Игорь Михайлович поздравил «горняков» с чемпионством
Президент «Динамо» Игорь Суркис выразил уверенность, что «Шахтер» не упустит чемпионство в этом сезоне.
По словам функционера, он уже лично поздравил генерального директора «горняков» Сергея Палкина после победы над «Зарей».
«Я Палкина на матче с «Зарей» уже поздравил, что «Шахтер» не упустит чемпионство. Они будут чемпионами, без сомнения. Но нам все равно нужно обращать внимание на наше судейство», – заявил Суркис.
Ранее экс-глава сборной Украины и львовских «Карпат» Мирон Маркевич поделился ожиданиями от главного матча выходных – «Динамо» против «Шахтера».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финале турнира WTA 1000 в столице Испании Марта в двух сетах одолела россиянку
Киевляне выиграли на своем поле и продолжают борьбу