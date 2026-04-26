  4. Фантастический рекорд Димарко. Интер почти гарантировал себе чемпионство
26 апреля 2026, 21:03 | Обновлено 26 апреля 2026, 21:29
Матч Серии А против Торино завершился со счетом 2:2

В воскресенье, 26 апреля 2026 года, состоялся матч 34-го тура Серии А между «Торино» и «Интером».

Игра прошла на стадионе Стадио Олимпико в Турине и завершилась ничьей со счетом 2:2.

До 70-й минуты «нерадзурри» вели в счете 2:0, но умудрились упустить победу. Тем не менее, по итогам тура они оторвались от конкурентов в гонке за чемпионство на 10 очков и практически гарантировали себе чемпионство – достаточно набрать всего 3 очка в последних 4 матчах сезона.

Дублем из ассистов в этом матче отличился латераль «Интера» Федерико Димарко. Таким образом он довел общее количество ассистов в этом сезоне Серии А до 18-ти, чем вписал себя в историю лиги – начиная с сезона 2004/05 никому не удавалось отдать более 16-ти результативных передач за сезон.

Серия А 2025/26. 34-й тур, 26 апреля
Торино – Интер – 2:2
Голы: Симеоне, 70, Влашич, 79 (пен.) – Тюрам, 23, Биссек, 61

Интер Милан Торино Федерико Димарко рекорд чемпионат Италии по футболу Серия A Маркус Тюрам Джованни Симеоне Никола Влашич Янн-Аурель Биссек
Дмитрий Вус
