Фантастический рекорд Димарко. Интер почти гарантировал себе чемпионство

В воскресенье, 26 апреля 2026 года, состоялся матч 34-го тура Серии А между «Торино» и «Интером».

Игра прошла на стадионе Стадио Олимпико в Турине и завершилась ничьей со счетом 2:2.

До 70-й минуты «нерадзурри» вели в счете 2:0, но умудрились упустить победу. Тем не менее, по итогам тура они оторвались от конкурентов в гонке за чемпионство на 10 очков и практически гарантировали себе чемпионство – достаточно набрать всего 3 очка в последних 4 матчах сезона.

Дублем из ассистов в этом матче отличился латераль «Интера» Федерико Димарко. Таким образом он довел общее количество ассистов в этом сезоне Серии А до 18-ти, чем вписал себя в историю лиги – начиная с сезона 2004/05 никому не удавалось отдать более 16-ти результативных передач за сезон.

Серия А 2025/26. 34-й тур, 26 апреля

Торино – Интер – 2:2

Голы: Симеоне, 70, Влашич, 79 (пен.) – Тюрам, 23, Биссек, 61

Getty Images/Global Images Ukraine