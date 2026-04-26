26 апреля состоялся матч 34-го тура Серии А 2025/26 между командами Торино и Интер.

Поединок прошел на арене Стадио Олимпико в Турине. Игра завершилась со счетом 2:2.

Нерадзурри побеждали 2:0 благодаря голам Маркуса Тюрама и Янна-Ауреля Биссека, но пропустили дважды после 70-й минуты от Джованни Симеоне и Николы Влашича (пенальти).

Серия А 2025/26. 34-й тур, 26 апреля

Торино – Интер – 2:2

Голы: Симеоне, 70, Влашич, 79 (пен.) – Тюрам, 23, Биссек, 61

