Проблемы у немцев. Бавария потеряла игрока перед матчем с ПСЖ
Рафаэл Геррейру выбыл на неопределенный срок
32-летний фланговый защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру не поможет команде в предстоящих матчах из-за повреждения.
Опытный футболист получил травму в безумном матче 31-го тура Бундеслиги против «Майнца», в котором мюнхенцы отыгрались с 0:3 и победили 4:3.
Врачи диагностировали у Рафаэла надрыв мышцы задней поверхности левого бедра. Сроки восстановления защитника пока неизвестны.
Следующий матч мюнхенцы проведут на выезде против ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов. Первая встреча состоится 28 апреля, ответная – 6 мая.
В этом сезоне Рафаэл провел 27 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.
Напомним, что по окончании этого сезона Геррейру покинет расположение «Баварии».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Металлиста 1925» поделился эмоциями от ничейного поединка
Команды Пономарева и Бартуловича обменялись голами во втором тайме