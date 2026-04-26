  4. Проблемы у немцев. Бавария потеряла игрока перед матчем с ПСЖ
26 апреля 2026, 19:58 | Обновлено 26 апреля 2026, 20:00
Проблемы у немцев. Бавария потеряла игрока перед матчем с ПСЖ

Рафаэл Геррейру выбыл на неопределенный срок

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Геррейру

32-летний фланговый защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру не поможет команде в предстоящих матчах из-за повреждения.

Опытный футболист получил травму в безумном матче 31-го тура Бундеслиги против «Майнца», в котором мюнхенцы отыгрались с 0:3 и победили 4:3.

Врачи диагностировали у Рафаэла надрыв мышцы задней поверхности левого бедра. Сроки восстановления защитника пока неизвестны.

Следующий матч мюнхенцы проведут на выезде против ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов. Первая встреча состоится 28 апреля, ответная – 6 мая.

В этом сезоне Рафаэл провел 27 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

Напомним, что по окончании этого сезона Геррейру покинет расположение «Баварии».

Андрей Витренко Источник: ФК Бавария
