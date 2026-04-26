Кривбасс повторил уникальный рекорд Баварии в суперматче с Динамо

«Кривбасс» установил исторический рекорд в матче 25-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (5:6).

Криворожцы забили в ворота «бело-синих» пять мячей, что в этом десятилетии удавалось лишь одной команде – мюнхенской «Баварии». 29 сентября 2021 года киевляне разгромно проиграли на выезде немецкому гранду со счетом (0:5) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

В прошлом десятилетии «Динамо» пропускало пять мячей в марте 2019-го, когда на выезде проиграло «Челси» (0:5) в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Сегодня в составе «Кривбасса» в воротах динамовцев отличились Глейвер Мендоса, который оформил покер, а также Максим Задерака. Киевляне ответили на голы кривбасцев шестью мячами: забивали Ярмоленко (дважды), Пономаренко, Михавко, Волошин и Буяльский.

