  4. Кривбасс повторил уникальный рекорд Баварии в суперматче с Динамо
26 апреля 2026, 21:09
Кривбасс повторил уникальный рекорд Баварии в суперматче с Динамо

Только две команды забили киевлянам по пять голов в этом десятилетии

ФК Кривбасс. Празднование гола в ворота Динамо

«Кривбасс» установил исторический рекорд в матче 25-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (5:6).

Криворожцы забили в ворота «бело-синих» пять мячей, что в этом десятилетии удавалось лишь одной команде – мюнхенской «Баварии». 29 сентября 2021 года киевляне разгромно проиграли на выезде немецкому гранду со счетом (0:5) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

В прошлом десятилетии «Динамо» пропускало пять мячей в марте 2019-го, когда на выезде проиграло «Челси» (0:5) в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Сегодня в составе «Кривбасса» в воротах динамовцев отличились Глейвер Мендоса, который оформил покер, а также Максим Задерака. Киевляне ответили на голы кривбасцев шестью мячами: забивали Ярмоленко (дважды), Пономаренко, Михавко, Волошин и Буяльский.

Видеообзор матча Кривбасс – Динамо (5:6)

Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Бавария рекорд Кривбасс - Динамо
