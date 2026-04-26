Бартулович отреагировал на исторический матч между Кривбассом и Динамо

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович сказал несколько слов об историческом матче между «Кривбассом» и «Динамо» в 25-м туре УПЛ, который установил рекорд.

Команды выдали феерическую дуэль с 11 голами, победителем из которой вышли киевляне – 6:5.

«Честно говоря, немного неожиданный результат. Теннисный счёт удивил», – заявил Бартулович.

Напомним, что подопечные Младена поделили очки с ЛНЗ в выездном матче в Черкассах (1:1).