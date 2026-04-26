Украина. Премьер лига26 апреля 2026, 21:39 | Обновлено 26 апреля 2026, 21:40
9
0
Бартулович отреагировал на исторический матч между Кривбассом и Динамо
Тренер «Металлиста 1925» был удивлен результатом
26 апреля 2026, 21:39 | Обновлено 26 апреля 2026, 21:40
9
0
Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович сказал несколько слов об историческом матче между «Кривбассом» и «Динамо» в 25-м туре УПЛ, который установил рекорд.
Команды выдали феерическую дуэль с 11 голами, победителем из которой вышли киевляне – 6:5.
«Честно говоря, немного неожиданный результат. Теннисный счёт удивил», – заявил Бартулович.
Напомним, что подопечные Младена поделили очки с ЛНЗ в выездном матче в Черкассах (1:1).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
25.04.2026, 20:15 2
25.04.2026, 00:22 17
26.04.2026, 15:55 7
25.04.2026, 08:31 1
25.04.2026, 06:32
26.04.2026, 10:05 2
26.04.2026, 09:12 2
25.04.2026, 04:32 6