  4. Определена финальная пара Кубка Англии 2025/26. Когда и где состоится матч?
26 апреля 2026, 19:27
Определена финальная пара Кубка Англии 2025/26. Когда и где состоится матч?

Манчестер Сити встретится с Челси на стадионе Уэмбли 16 мая в 17:00 по Киеву

В Кубке Англии сезона 2025/26 определена финальная пара – Манчестер Сити встретится с Челси.

В полуфинале турнира горожане одолели Саутгемптон со счетом 2:1, а пенсионеры справились с Лидсом – 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча Манчестер Сити и Челси состоится 16 мая на стадионе Уэмбли в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Манчестер Сити проведет 15-й финал Кубка Англии в истории. На счету команды семь трофеев (и семь пораженией).

Для Челси это будет 17-й поединок за трофей Кубка. У синих восемь титулов (и восемь поражений).

Подопечные Пепа Гвардиолы четвертый год подряд сыграют в финале национального Кубка (2022/23 – трофей, 2023/24 – поражение от Ман Юнайтед), 2024/25 – поражение от Кристал Пэлас).

В текущем сезоне АПЛ Манчестер Сити и Челси сыграли дважды – в 20-м туре была зафиксироана ничья на Этихад (1:1), а в 32-м туре горожане на Стэмфорд Бридж одержали победу 3:0.

Путь Манчестер Сити к финалу Кубка Англии 2025/26:

  • 1/32 финала: Манчестер Сити – Эксетер – 10:1
  • 1/16 финала: Манчестер Сити – Солфорд – 2:0
  • 1/8 финала: Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:3
  • 1/4 финала: Манчестер Сити – Ливерпуль – 4:0
  • 1/2 финала: Манчестер Сити – Саутгемптон – 2:1

Путь Челси к финалу Кубка Англии 2025/26:

  • 1/32 финала: Чарльтон – Челси – 1:5
  • 1/16 финала: Халл – Челси – 0:4
  • 1/8 финала: Рексхэм – Челси – 2:4
  • 1/4 финала: Челси – Порт Вейл – 7:0
  • 1/2 финала: Челси – Лидс – 1:0

