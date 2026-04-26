  4. Украинский полузащитник забил за Баварию в боевом матче с 6-ю голами
26 апреля 2026, 21:29 | Обновлено 26 апреля 2026, 21:32
612
Украинский полузащитник забил за Баварию в боевом матче с 6-ю голами

Богдан Оличенко стал спасителем мюнхенцев

26 апреля 2026, 21:29 | Обновлено 26 апреля 2026, 21:32
612
0
Украинский полузащитник забил за Баварию в боевом матче с 6-ю голами
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Оличенко

Украинский футболист Богдан Оличенко стал автором спасительного гола для «Баварии» U-19 в домашнем матче чемпионата Германии среди игроков до 19 лет.

Богдан отметился третьим голом в боевом матче против «РБ Лейпциг» U-19, который принёс мюнхенцам ничью (3:3).

После десяти туров в группе C «Бавария» U-19 имеет в активе лишь 15 очков и занимает четвертую позицию. Отставание от первого места – пять очков.

В этом сезоне Оличенко провёл 23 матча на клубном уровне, в которых забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Чемпионат Германии U-19. 25 апреля

Лига A, группа С, 10-й тур

«Бавария» U-19 – «РБ Лейпциг» U-19 – 3:3

Голы: Гаши, 27, Егвуату, 30, Оличенко, 79 – Конате, 12, 36, Аль-Халаф, 40

Видеотрансляция матча:

