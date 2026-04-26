Серьезная потеря. Атлетико остался без игрока перед полуфиналом ЛЧ

Полузащитник мадридского «Атлетико» Пабло Барриос выбыл на неопределенный срок из-за повреждения.

Молодой футболист получил травму в домашнем матче 32-го тура Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао (3:2).

Барриос начал встречу в стартовом составе, однако был вынужденно заменен на 58-й минуте.

После матча клубные врачи диагностировали у Пабло травму левого бедра. Ему предстоит реабилитация, от которой будет зависеть его возвращение.

На первый матч против лондонского «Арсенала» мадридский клуб выйдет без Пабло. Игра состоится 29 апреля в 22:00.

В этом сезоне Барриос провел 35 матчей, в которых один раз забил и отдал три результативные передачи.