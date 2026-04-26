Серьезная потеря. Атлетико остался без игрока перед полуфиналом ЛЧ
Пабло Барриос пополнил лазарет мадридцев
Полузащитник мадридского «Атлетико» Пабло Барриос выбыл на неопределенный срок из-за повреждения.
Молодой футболист получил травму в домашнем матче 32-го тура Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао (3:2).
Барриос начал встречу в стартовом составе, однако был вынужденно заменен на 58-й минуте.
После матча клубные врачи диагностировали у Пабло травму левого бедра. Ему предстоит реабилитация, от которой будет зависеть его возвращение.
На первый матч против лондонского «Арсенала» мадридский клуб выйдет без Пабло. Игра состоится 29 апреля в 22:00.
В этом сезоне Барриос провел 35 матчей, в которых один раз забил и отдал три результативные передачи.
Stay strong, Pablo. We love you ❤️🤍— Atlético de Madrid (@atletienglish) April 26, 2026
The midfielder is suffering from a muscle injury in his left thigh sustained against Athletic Club and has undergone tests by the club’s medical staff.
He will undergo physiotherapy and rehabilitation sessions, and the progress of his injury… pic.twitter.com/6zdoGNoEzX
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
