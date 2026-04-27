  4. Йожеф Сабо назвал главную проблему Динамо: «Раньше такого не было»
Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо остался недоволен игрой команды в обороне в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги против криворожского «Кривбасса» (6:5).

«Конечно, оборона «Динамо» оставляет желать лучшего. Я как-то говорил, что когда в команду пришел Мирча Луческу, первым делом он построил игру обороны. Там было все закрыто. Только потом начала выстраиваться игра в атаку.

Возможно, сейчас такова ситуация, что на поле выходит столько молодежи. Раньше такого не было. Выпускали одного, максимум двух исполнителей, чтобы они поварились в игре с опытными футболистами.

Но для меня очень важна и средняя линия команды. Весь футбол зависит от этого. В центре поля эти исполнители должны и отбирать, и атаковать, и забивать.

Я не вижу таких игроков в «Динамо». Да, есть отдельные футболисты, но они свободные художники, не более того», – признался Сабо.

После 25 туров подопечные Игоря Костюка набрали 47 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. Следующим соперником «бело-синих» станет донецкий «Шахтер» (3 мая).

