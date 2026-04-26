Дженоа принял решение по Малиновскому на фоне слухов о Трабзонспоре
Руслан остался в запасе на матч с Комо
Украинский полузащитник Руслан Малиновский остался в запасе «Дженоа» на матч 34-го тура Серии А против «Комо».
Игра состоится на арене «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе и начнется в 16:00 по киевскому времени.
На счету Руслана Малиновского в этом сезоне 31 матч в составе «Дженоа», 6 забитых мячей и 3 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский близок к переходу в «Трабзонспор» на правах свободного агента.
Стартовые составы на матч Дженоа – Комо:
⤴️ I grifoni in campo per #GenoaComo pic.twitter.com/g0ZcGOjNFy— Genoa CFC (@GenoaCFC) April 26, 2026
⚪️ COMO STARTING XI VS. GENOA 🔵 pic.twitter.com/aPHelaMUyH— Como1907 (@Como_1907) April 26, 2026
