ХАВИ: «Не считаю, что Месси лишил меня Золотого мяча»

Бывший полузащитник и экс-тренер «Барселоны» Хави восторгается легендарным Лионелем Месси.

«Месси – гораздо лучше играет, чем я, тут нет никаких сомнений, сравнение абсурдно. Когда он выиграл «Золотой мяч» 2010 года, я почувствовал, что справедливость восторжествовала. Я не считаю, что меня лишили «Золотого мяча», – так Хави прокомментировал обвинения Месси об «украденном» у испанца индивидуальном трофее.

«Месси был лучшим. Лучше него никогда не будет. Он злился на меня, если я пасовал кому-то другому. Он сделал меня лучше. Он очень скромный и трудолюбивый человек. Я видел его, когда мне было 16; он был совершенно другим. У меня с ним очень хорошие отношения. Я пытался подписать с ним контракт с «Барселоной». Я разговаривал с ним пять месяцев, все было готово, но нынешний президент «Барселоны» сказал «нет», – добавил Хави.

Хави играл в «Барселоне» 17 лет, а также почти три сезона тренировал «сине-гранатовых».