  4. ХАВИ: «Не считаю, что Месси лишил меня Золотого мяча»
26 апреля 2026, 14:54 | Обновлено 26 апреля 2026, 14:55
ХАВИ: «Не считаю, что Месси лишил меня Золотого мяча»

Хави не жалеет, что Лионель Месси завоевал почетный индивидуальный трофей

Getty Images/Global Images Ukraine. Хави и Лионель Месси

Бывший полузащитник и экс-тренер «Барселоны» Хави восторгается легендарным Лионелем Месси.

«Месси – гораздо лучше играет, чем я, тут нет никаких сомнений, сравнение абсурдно. Когда он выиграл «Золотой мяч» 2010 года, я почувствовал, что справедливость восторжествовала. Я не считаю, что меня лишили «Золотого мяча», – так Хави прокомментировал обвинения Месси об «украденном» у испанца индивидуальном трофее.

«Месси был лучшим. Лучше него никогда не будет. Он злился на меня, если я пасовал кому-то другому. Он сделал меня лучше. Он очень скромный и трудолюбивый человек. Я видел его, когда мне было 16; он был совершенно другим. У меня с ним очень хорошие отношения. Я пытался подписать с ним контракт с «Барселоной». Я разговаривал с ним пять месяцев, все было готово, но нынешний президент «Барселоны» сказал «нет», – добавил Хави.

Хави играл в «Барселоне» 17 лет, а также почти три сезона тренировал «сине-гранатовых».

По теме:
ХАВИ: «Ямаля можно сравнить с Месси, он один из избранных»
Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал
Наконец-то не поражение. Атлетико одержал волевую победу над Атлетиком
Барселона Хави Лионель Месси чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: AS
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26 апреля 2026, 15:55 1
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ.

Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Футбол | 25 апреля 2026, 18:48 2
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной

Остап Маркевич не заинтересован в работе с национальной командой страны

Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Футбол | 26.04.2026, 08:22
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Теннис | 25.04.2026, 20:15
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.04.2026, 11:00
Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Популярные новости
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
24.04.2026, 12:51 5
Бокс
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
24.04.2026, 10:20 24
Футбол
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
24.04.2026, 12:45 18
Футбол
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
25.04.2026, 13:51 3
Футбол
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
24.04.2026, 09:32 65
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
25.04.2026, 04:02
Бокс
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
24.04.2026, 22:02 1
Бокс
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
25.04.2026, 00:22 15
Теннис
