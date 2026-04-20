  4. Для сборной Украины нашли замену Реброву – это легенда Барселоны
20 апреля 2026, 09:22
Николай Васильков высказался о будущем команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Бывший пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков высказался о Сергее Реброве и его возможных преемниках.

«Из всех матчей под руководством Реброва самым успешным можно назвать первый, это была товарищеская игра в Бремене, юбилейная 1000-я игра сборной Германии. Напомню, тогда Украина сыграла красиво, раскованно, 3:3, а по ходу вела в счете 3:1. А дальше в памяти всплывает разве что 25 минут второго тайма против Бельгии в Эльче и все.

Итак, можно смело спросить у Андрея Шевченко, считает ли он свою работу удовлетворительной, предложат ли Сергею Реброву новый контракт или, в обратном случае, кого он видит кандидатом на замену Сергею Реброву на тренерской скамейке.

Если вы стремитесь вернуться к моделям коллективного контроля, то можно рассмотреть кандидатуру Хави. Для тех, кто ищет амбициозного лидера, идеальным вариантом станет Йон-Даль Томассон», – сказал Васильков.

Николай Васильков сборная Украины по футболу назначение тренера Сергей Ребров Хави Йон-Даль Томассон
Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
