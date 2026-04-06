Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку

Контракт главного тренера Сергея Реброва со сборной Украины истекает этим летом, поэтому его дальнейшая работа в команде остается под вопросом.

Как отмечает источник, среди кандидатов на замену Реброва в УАФ рассматривается Виталий Пономарев, главный тренер ЛНЗ, который неожиданно вывел команду на лидирующие позиции в УПЛ.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».