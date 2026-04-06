  Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
06 апреля 2026, 22:25 | Обновлено 06 апреля 2026, 22:40
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку

В УАФ рассматривают возможность назначения Пономарева

ЛНЗ. Виталий Пономарев

Контракт главного тренера Сергея Реброва со сборной Украины истекает этим летом, поэтому его дальнейшая работа в команде остается под вопросом.

Как отмечает источник, среди кандидатов на замену Реброва в УАФ рассматривается Виталий Пономарев, главный тренер ЛНЗ, который неожиданно вывел команду на лидирующие позиции в УПЛ.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
Хуже не будет. точно!
что оно такое ? 
