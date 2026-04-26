Игорь КОСТЮК: «Мы видели, что немного не хватает мастерства»

Украинский тренер «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал матч 25-го тура УПЛ, в котором его подопечные со счетом 6:5 обыграли «Кривбасс»:

– Добрый день. Сегодня исполняется 40 лет со дня Чернобыльской катастрофы, в этот день мы чтим память погибших, людей, которые спасали нашу страну от этого апокалипсиса.

– Что вы сказали своим игрокам в перерыве, после чего команда забила целых 5 мячей во втором тайме?

– Я сказал, что мы владеем инициативой, но плохо готовимся к потере мяча. Погода в первом тайме вроде бы была на нашей стороне, но те голы, которые мы пропустили, – следствие неготовности к потерям, после которых соперники проводили быстрые атаки. К тому же, сегодня был день Мендосы, который четыре раза пробивал по воротам – и все залетело. Также помог ветер, он бил с 30 метров, и ветер так закачал мяч, что наш вратарь не смог его отбить, хотя вроде бы мяч летел ему в руки.

А в перерыве мы сказали, что матч еще не проигран, что мы владеем инициативой и нужно просто забить свои мячи, нужно верить в свои силы, в команду. Так и произошло.

– Это пока самый сумасшедший матч в вашей тренерской карьере?

– Да, хотя у меня был похожий матч на уровне команд U-19, когда мы после первого тайма проигрывали в Полтаве со счетом 0:3 без шансов, но в итоге победили 4:3.

Сегодня я сказал игрокам, что на поле была команда, которая отработала за себя, за тех игроков, которые ошибались, и верила в победу.

– Как бы вы прокомментировали игру вашей команды в обороне в первом тайме?

– Как я уже сказал, мы не были готовы к потерям мяча. Вы видели, как мы играли на подборе. После подборов соперник хорошо выбегал, а наши игроки были не готовы к потере мяча. К тому же Мендоса сегодня блистал. Мы не были готовы к перестройке, когда он заходил в центр. Нужно было страховать, не давать бить. А мы низко сидели, в перерыве на этом сделали акцент, что нужно смещаться в зону, центральный защитник должен был страховать, а Захарченко этого не делал. Исправили эти моменты перед вторым таймом.

– Надо отдать должное Андрею Николаевичу…

– Мы видели, что немного не хватает мастерства, хотя создавали много моментов. И Виталий Буяльский, и Андрей Николаевич Ярмоленко добавили этого мастерства, забили голы. Это опыт. Они сегодня работали на коллектив, и мы одержали победу благодаря их голам.