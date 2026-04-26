Тренер Шахтера: Нас любят подводить к игре с Динамо без лидеров

Главный тренер «Шахтера» U19 Алексей Белик после победы его команды над ровесниками из «Кудровки» (3:0) уколол «Динамо», следующего соперника «горняков».

«У нас тяжелые матчи. Как тренеру, мне хочется быть гораздо спокойнее, находясь на скамейке. Во время подготовки к встрече говорил ребятам, что у нас есть идеальные условия, которые сами создали для себя в предыдущих турах. Играли с соперником, который находится внизу турнирной таблицы, больше всего пропускает и меньше всего забивает, в то же время многие футболисты «Кудровки» U19 находятся на контракте у «Динамо» U19. Имели все предпосылки, чтобы выйти максимально мотивированными и выкладываться по полной.

Немного не доволен действиями нашей атакующей линии в последней трети поля в начале матча, ведь чувствовалась определенная расслабленность. Было немало моментов, из которых могли выжать больше и решить судьбу поединка еще в первом тайме. «Кудровка» U19 имела несколько выпадов, но больше начали беспокоиться из-за необдуманных фолов, зная, как нас «любят» подводить к игре с «Динамо» U19 без основных исполнителей. Впрочем, спасибо ребятам за то, что сделали счет 3:0, хотя могли забивать больше. Хотелось бы быть более спокойным, но это футбол. Это молодые игроки: кто получается расслабленным, а другой – крайне мотивированным, и наша работа заключается в том, чтобы привести их к оптимальному состоянию», - заявил Белик.

За пять туров до финиша первенства U19 «Шахтер» лидирует и на шесть очков опережает «Динамо».