Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Шахтера: Нас любят подводить к игре с Динамо без лидеров
Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 13:40
Тренер Шахтера: Нас любят подводить к игре с Динамо без лидеров

Алексей Белик совершил выпад в адрес арбитров

ФК Шахтер Донецк. Алексей Белик

Главный тренер «Шахтера» U19 Алексей Белик после победы его команды над ровесниками из «Кудровки» (3:0) уколол «Динамо», следующего соперника «горняков».

«У нас тяжелые матчи. Как тренеру, мне хочется быть гораздо спокойнее, находясь на скамейке. Во время подготовки к встрече говорил ребятам, что у нас есть идеальные условия, которые сами создали для себя в предыдущих турах. Играли с соперником, который находится внизу турнирной таблицы, больше всего пропускает и меньше всего забивает, в то же время многие футболисты «Кудровки» U19 находятся на контракте у «Динамо» U19. Имели все предпосылки, чтобы выйти максимально мотивированными и выкладываться по полной.

Немного не доволен действиями нашей атакующей линии в последней трети поля в начале матча, ведь чувствовалась определенная расслабленность. Было немало моментов, из которых могли выжать больше и решить судьбу поединка еще в первом тайме. «Кудровка» U19 имела несколько выпадов, но больше начали беспокоиться из-за необдуманных фолов, зная, как нас «любят» подводить к игре с «Динамо» U19 без основных исполнителей. Впрочем, спасибо ребятам за то, что сделали счет 3:0, хотя могли забивать больше. Хотелось бы быть более спокойным, но это футбол. Это молодые игроки: кто получается расслабленным, а другой – крайне мотивированным, и наша работа заключается в том, чтобы привести их к оптимальному состоянию», - заявил Белик.

За пять туров до финиша первенства U19 «Шахтер» лидирует и на шесть очков опережает «Динамо».

По теме:
Шахтер Донецк Динамо Киев Кудровка Алексей Белик чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем