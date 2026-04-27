Португальский тренер «Лиона» Паулу Фонсека оценил игру украинского нападающего Романа Яремчука после матча с «Осером», а также поддержал Украину.

30-летний форвард, который на правах аренды выступает за французский клуб, оформил дубль в ворота «Осера» в матче 31-го тура Лиги 1. «Ткачи» победили со счетом 3:2.

Подопечные Фонсеки располагаются на четвертой позиции турнирной таблицы чемпионата Франции, имея в своем активе 57 очков.

ВИДЕО. Фонсека поддержал Украину после дубля Яремчука в игре с Осером