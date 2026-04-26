Бартуловича просят принять сенсационное решение перед матчем против ЛНЗ

Бывший тренер сборных Украины разных возрастных групп Владимир Цыткин считает, что коуч «Металлиста 1925» Младен Бартулович должен подать в отставку после фиаско в Кубке Украины.

– После такого фиаско не уйдет ли в отставку главный тренер харьковчан Младен Бартулович?

– Это был очень болезненный удар по имиджу «Металлиста 1925». Кстати, харьковская команда уже не в первый раз проваливает поединки, где не имеет права проигрывать. Конечно, после такого позора Бартулович по собственной инициативе должен уйти в отставку, приняло бы ее клубное руководство, это уже другое дело.

Отсутствие должной настройки дорого обошлось харьковчанам. Хотя, казалось, с этим не должно было быть никаких проблем, ведь они раньше ничего серьезного не выигрывали и потому должны были готовы прыгнуть выше головы. Этого не произошло, хотя в отличие от «Чернигова» выступали в боевом составе во главе с игроком национальной сборной Украины Иваном Калюжным, – сказал Цыткин.

В воскресенье, 26 апреля, «Металлист 1925» посетит Черкассы, где сыграет против черкасского ЛНЗ. Стартовый свисток на Черкассы-Арене прозвучит в 15.30 по киевскому времени.