  4. Бартуловича просят принять сенсационное решение перед матчем против ЛНЗ
26 апреля 2026, 13:03 | Обновлено 26 апреля 2026, 14:22
Бартуловича просят принять сенсационное решение перед матчем против ЛНЗ

Владимир Цыткин считает, что Младен должен подать в отставку

Getty Images/Global Images Ukraine. Младен Бартулович

Бывший тренер сборных Украины разных возрастных групп Владимир Цыткин считает, что коуч «Металлиста 1925» Младен Бартулович должен подать в отставку после фиаско в Кубке Украины.

– После такого фиаско не уйдет ли в отставку главный тренер харьковчан Младен Бартулович?

– Это был очень болезненный удар по имиджу «Металлиста 1925». Кстати, харьковская команда уже не в первый раз проваливает поединки, где не имеет права проигрывать. Конечно, после такого позора Бартулович по собственной инициативе должен уйти в отставку, приняло бы ее клубное руководство, это уже другое дело.

Отсутствие должной настройки дорого обошлось харьковчанам. Хотя, казалось, с этим не должно было быть никаких проблем, ведь они раньше ничего серьезного не выигрывали и потому должны были готовы прыгнуть выше головы. Этого не произошло, хотя в отличие от «Чернигова» выступали в боевом составе во главе с игроком национальной сборной Украины Иваном Калюжным, – сказал Цыткин.

В воскресенье, 26 апреля, «Металлист 1925» посетит Черкассы, где сыграет против черкасского ЛНЗ. Стартовый свисток на Черкассы-Арене прозвучит в 15.30 по киевскому времени.

ЛНЗ – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы на игру
ВИДЕО. 11-й гол в чемпионате. Как Пономаренко поразил ворота Кривбасса
Еще одна травма в Динамо. Защитник прооперирован в Германии
Олег Вахоцкий
В Шахтере нашли тренера для сборной Украины после увольнения Реброва
Футбол | 25 апреля 2026, 13:17 6
Дубль Яремчука за Лион, Ман Сити вышел в финал Кубка, неудача Калининой
Футбол | 26 апреля 2026, 11:59 0
Суркис выступил с заявлением о будущем Костюка и упомянул Петракова
Футбол | 26.04.2026, 09:39
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.04.2026, 06:45
Известна судьба Бартуловича после фиаско Металлиста 1925 в Кубке Украины
Футбол | 25.04.2026, 14:16
Комментарии 10
Що за маразм? Як для молодої команди і молодого тренера, непоганий результат показують. у пів фіналі вони то достатньо створили моментів але футбольний Бог був на боці Чернігова. Таке трапляється у футболі! Це нормально. Але не нормально, щоб після кожного такого матчу звільняли тренера))
Спитайте того Циткіна, скільки разів він САМ подав у відставку! Може у нього в цьому просто великий досвід?...  
А чому ти про Реброва мовчки сидив :??? Експерт КОМНАТНИЙ !!!!!
Не гоніть пургу! Дірку вперед не пропустемо!
Циткін, ти дебіл?
циткин відправляє тренера МХ у відставку не тому, що в кубку програли, а тому що МХ випереджає Динамо
Целкин или цыпкин иди как тебя там?
Младену удачі та везіння.!!! Все буде добре.!!!
С якого переляку?!?!
Взагалі вперше тяке призвіще чую
Я от запропонував би Костюку прям зараз йти у відставку, 1:3 на 34 хвилині...
Браво Мендоса!!!!
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
24.04.2026, 13:28 | Бокс
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
24.04.2026, 09:32 | Футбол
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
25.04.2026, 17:57 | Футбол
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
24.04.2026, 12:45 | Футбол
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
25.04.2026, 08:47 | Футбол
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
25.04.2026, 03:02 | Бокс
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
24.04.2026, 12:51 | Бокс
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
25.04.2026, 04:32 | Футбол
