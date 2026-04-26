Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике

Известный футбольный комментатор Игорь Бойко посоветовал полузащитнику национальной сборной Украины Георгию Судакову сменить клубную прописку, покинув расположение «Бенфики».

«Судаков снова не сыграл за Бенфику, просидев весь матч в запасе. Похоже, Моуринью определился с тем, что украинец ему не нужен. Георгию нужно делать важный выбор или в свои почти 24 года добавлять в определенных качествах, чтобы быть актуальным для многих и адаптивным к обстоятельствам, или искать команду, где его плюсовые качества.

«Лучше всего для Судакова подойдет команда, играющая в позиционный футбол, не слишком интенсивной и где игрок его позиции не обязан забивать голы (поэтому я не понимаю, зачем он был бы Наполи Конте). Отбрасываем сразу АПЛ и Бундеслигу, Барселону и ПСЖ, чтобы быть более реалистичными. Это должно быть Ла Лига или Серия А», – написал Бойко

Судаков в дебютном сезоне за Бенфику провел 36 матчей, на его счету четыре гола и пять ассистистов. Формально Судаков до сих пор принадлежит Шахтеру, которого прошлым летом Бенфика арендовала с обязательным правом выкупа. Transfermarkt оценивает Георгия в 28 миллионов евро.