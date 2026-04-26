Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Португалия
26 апреля 2026, 12:33 |
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике

Комментатор Игорь Бойко хотел бы увидеть Георгия в составе «Наполи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Известный футбольный комментатор Игорь Бойко посоветовал полузащитнику национальной сборной Украины Георгию Судакову сменить клубную прописку, покинув расположение «Бенфики».

«Судаков снова не сыграл за Бенфику, просидев весь матч в запасе. Похоже, Моуринью определился с тем, что украинец ему не нужен. Георгию нужно делать важный выбор или в свои почти 24 года добавлять в определенных качествах, чтобы быть актуальным для многих и адаптивным к обстоятельствам, или искать команду, где его плюсовые качества.

«Лучше всего для Судакова подойдет команда, играющая в позиционный футбол, не слишком интенсивной и где игрок его позиции не обязан забивать голы (поэтому я не понимаю, зачем он был бы Наполи Конте). Отбрасываем сразу АПЛ и Бундеслигу, Барселону и ПСЖ, чтобы быть более реалистичными. Это должно быть Ла Лига или Серия А», – написал Бойко

Судаков в дебютном сезоне за Бенфику провел 36 матчей, на его счету четыре гола и пять ассистистов. Формально Судаков до сих пор принадлежит Шахтеру, которого прошлым летом Бенфика арендовала с обязательным правом выкупа. Transfermarkt оценивает Георгия в 28 миллионов евро.

По теме:
Бенфика – Морейренсе – 4:1. Домашний разгром на глазах Судакова. Видеообзор
Первый в составе Лиона. Все матчи Романа Яремчука с 2+ голами
Будущий новичок Шахтера купил шикарное авто и ездит в футболке горняков
Георгий Судаков Бенфика чемпионат Португалии по футболу чемпионат Италии по футболу Наполи Серия A трансферы трансферы Серии A
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Шахтере нашли тренера для сборной Украины после увольнения Реброва
Футбол | 25 апреля 2026, 13:17 6
В Шахтере нашли тренера для сборной Украины после увольнения Реброва
В Шахтере нашли тренера для сборной Украины после увольнения Реброва

Дарио Срна считает, что национальную команду должен возглавить 75-летний Мирон Маркевич

Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Футбол | 26 апреля 2026, 09:12 2
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии

Махарадзе решил опозориться

Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Футбол | 25.04.2026, 18:48
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.04.2026, 06:45
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Украинский футболист: «Этот тренер изнасиловал меня по-футбольному»
Футбол | 26.04.2026, 11:57
Украинский футболист: «Этот тренер изнасиловал меня по-футбольному»
Украинский футболист: «Этот тренер изнасиловал меня по-футбольному»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Коли Мауриньо назначили в Бенфіку, я писав, що це погані новини для Судакова
Ответить
+1
Популярные новости
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
24.04.2026, 22:02 1
Бокс
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
24.04.2026, 10:12 15
Футбол
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
24.04.2026, 11:11 5
Футбол
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
25.04.2026, 00:22 14
Теннис
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
24.04.2026, 18:05 29
Теннис
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
25.04.2026, 07:47 64
Футбол
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
24.04.2026, 12:51 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем