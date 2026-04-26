  4. Раскрыто истинное отношение Моуринью к Судакову
26 апреля 2026, 07:42
804
2

Раскрыто истинное отношение Моуринью к Судакову

Георгий потерял место в стартовом составе «орлов»

26 апреля 2026, 07:42 |
804
2 Comments
Раскрыто истинное отношение Моуринью к Судакову
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Журналист Игорь Цыганык поделился своим мнением о ситуации украинского полузащитника Георгия Судакова в «Бенфике», которую возглавляет Жозе Моуринью.

«Моуринью работает просто: он ценит тех, кто дает результат, и не доверяет тем, кто его не демонстрирует. Никакой предвзятости по отношению к украинским игрокам я не вижу.

Трубин постоянно играет, потому что способен выручить команду в ключевые моменты. Что касается Судакова, от него хотят, чтобы он действовал выше на поле, был более полезен в атаке. Если ты носишь 10-й номер, должен соответствовать этой роли. Иначе шансов закрепиться в составе не будет», – отметил журналист.

По теме:
ФОТО. Звездный футболист сборной Украины поделился свадебными снимками
Без Судакова. Названа оценка Трубина за разгромный матч Бенфики
ПРЕСТИАННИ: «Не восхищаюсь Винисиусом и Мбаппе как игроками. Только Месси»
Георгий Судаков Бенфика чемпионат Португалии по футболу Жозе Моуриньо
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Звездный футболист Динамо опубликовал снимки со свадьбы
Футбол | 26 апреля 2026, 00:42 6
ФОТО. Звездный футболист Динамо опубликовал снимки со свадьбы
ФОТО. Звездный футболист Динамо опубликовал снимки со свадьбы

Матвей Пономаренко показал свой «особенный день»

ФОТО. Фанаты МЮ должны благодарить жену футболиста и вот почему
Футбол | 26 апреля 2026, 07:17 0
ФОТО. Фанаты МЮ должны благодарить жену футболиста и вот почему
ФОТО. Фанаты МЮ должны благодарить жену футболиста и вот почему

Жена Бруну Фернандеша заставила мужа изменить решение

Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Футбол | 25.04.2026, 09:25
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Футбол | 25.04.2026, 20:01
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Футбол | 25.04.2026, 13:51
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Комментарии 2
это и есть глубочайшая ошибка, которая испортила Судакову карьеру. Он не десятка а бокс ту бокс. Он должен начинать с отбора и тащить мяч через все поле, раздавая пасы и завершая дальними ударами. 
Все по ділу 
Популярные новости
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
25.04.2026, 04:32 5
Футбол
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
24.04.2026, 18:05 29
Теннис
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
24.04.2026, 08:56 32
Футбол
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
24.04.2026, 11:11 5
Футбол
Нил Робертсон оформил выход в 1/8 финала ЧМ, Уилсон хотел надкусить кий
Нил Робертсон оформил выход в 1/8 финала ЧМ, Уилсон хотел надкусить кий
24.04.2026, 10:57 1
Снукер
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
24.04.2026, 22:02 1
Бокс
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
25.04.2026, 07:47 63
Футбол
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
24.04.2026, 13:28
Бокс
