Раскрыто истинное отношение Моуринью к Судакову

Журналист Игорь Цыганык поделился своим мнением о ситуации украинского полузащитника Георгия Судакова в «Бенфике», которую возглавляет Жозе Моуринью.

«Моуринью работает просто: он ценит тех, кто дает результат, и не доверяет тем, кто его не демонстрирует. Никакой предвзятости по отношению к украинским игрокам я не вижу.

Трубин постоянно играет, потому что способен выручить команду в ключевые моменты. Что касается Судакова, от него хотят, чтобы он действовал выше на поле, был более полезен в атаке. Если ты носишь 10-й номер, должен соответствовать этой роли. Иначе шансов закрепиться в составе не будет», – отметил журналист.