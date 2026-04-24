У Реала будет всего 10 дней на подписание контракта с Моуриньо

«Реал» недоволен результатами при Альваро Арбелоа и ищет нового главного тренера на следующий сезон, который не должен стать еще одним бестрофейным. Одним из кандидатов считается Жозе Моуриньо, который уже работал на «Сантьяго Бернабеу».

Хотя сейчас португалец очень сосредоточен на «Бенфике» и уже работает над следующим сезоном, звонок из «Реала» изменил бы для него все. Пункт, позволяющий Моуриньо покинуть «Бенфику» бесплатно, истекает через десять дней после последнего матча лиссабонского клуба в сезоне, который запланирован на 16 или 17 мая. Таким образом, Моуринью станет свободным агентом до июня.

Однако, если «Реал» решит подписать его позже, по словам источников, знакомых с ситуацией, стоимость сделки будет лишь символической, но это дополнительные проблемы. В настоящее время тренер очень сосредоточен на своей работе и даже несколько раздражен тем, что его имя постоянно связывают с «Реалом» без каких-либо официальных переговоров, за исключением предложения от близких ему людей возглавить следующий проект клуба. Контракт Моуриньо с «Бенфикой» рассчитан до лета 2027 года.