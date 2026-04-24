Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Реала будет всего 10 дней на подписание контракта с Моуриньо
Испания
24 апреля 2026, 20:20 |
1240
0

У Реала будет всего 10 дней на подписание контракта с Моуриньо

Жозе Моуриньо будет «свободным агентом» до конца мая

24 апреля 2026, 20:20 |
1240
0
У Реала будет всего 10 дней на подписание контракта с Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

«Реал» недоволен результатами при Альваро Арбелоа и ищет нового главного тренера на следующий сезон, который не должен стать еще одним бестрофейным. Одним из кандидатов считается Жозе Моуриньо, который уже работал на «Сантьяго Бернабеу».

Хотя сейчас португалец очень сосредоточен на «Бенфике» и уже работает над следующим сезоном, звонок из «Реала» изменил бы для него все. Пункт, позволяющий Моуриньо покинуть «Бенфику» бесплатно, истекает через десять дней после последнего матча лиссабонского клуба в сезоне, который запланирован на 16 или 17 мая. Таким образом, Моуринью станет свободным агентом до июня.

Однако, если «Реал» решит подписать его позже, по словам источников, знакомых с ситуацией, стоимость сделки будет лишь символической, но это дополнительные проблемы. В настоящее время тренер очень сосредоточен на своей работе и даже несколько раздражен тем, что его имя постоянно связывают с «Реалом» без каких-либо официальных переговоров, за исключением предложения от близких ему людей возглавить следующий проект клуба. Контракт Моуриньо с «Бенфикой» рассчитан до лета 2027 года.

Жозе Моуриньо Альваро Арбелоа Реал Мадрид Бенфика чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: AS
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем