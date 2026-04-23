Исторический трансфер. Реалу предложили легендарного тренера

Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо может заменить Альваро Арбелоа в мадридском «Реале». Об этом сообщает AS.

По информации источника, агент 65-летнего специалиста Жорже Мендеш предложил испанскому гранду своего клиента, а также сообщил о пункте отступных, прописанных в контракте «особенного» с «орлами».

Помимо кандидатуры Жозе, на столе «сливочных» есть следующие кандидатуры на пост главного тренера: Маурисио Почеттино, Юлиан Нагельсманн, Массимилиано Аллегри, Юрген Клопп и Дидье Дешам.

Моуриньо работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год.

В составе «Реала» выступает украинский голкипер Андрей Лунин. Цвета «Бенфики» защищают Георгий Судаков и Анатолий Трубин.

Ранее сообщалось о том, что в «Бенфике» нашли замену Моуриньо.