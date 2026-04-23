  4. Исторический трансфер. Реалу предложили легендарного тренера
23 апреля 2026, 13:18
Исторический трансфер. Реалу предложили легендарного тренера

Жозе Моуриньо может вернуться в испанский гранд

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо может заменить Альваро Арбелоа в мадридском «Реале». Об этом сообщает AS.

По информации источника, агент 65-летнего специалиста Жорже Мендеш предложил испанскому гранду своего клиента, а также сообщил о пункте отступных, прописанных в контракте «особенного» с «орлами».

Помимо кандидатуры Жозе, на столе «сливочных» есть следующие кандидатуры на пост главного тренера: Маурисио Почеттино, Юлиан Нагельсманн, Массимилиано Аллегри, Юрген Клопп и Дидье Дешам.

Моуриньо работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год.

В составе «Реала» выступает украинский голкипер Андрей Лунин. Цвета «Бенфики» защищают Георгий Судаков и Анатолий Трубин.

Ранее сообщалось о том, что в «Бенфике» нашли замену Моуриньо.

Даниил Кирияка Источник: AS
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
тут потрібно обережно складати трудові відносини  в контракті бо останнім часом багато команд заплатили мільйонні компенсації
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
