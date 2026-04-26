СУРКИС: «Ваш переход в топ-клуб – логическое продолжение карьеры»

26 апреля свой 65-летний юбилей отпраздновал легендарный футболист «Динамо» Александр Заваров. С юбилеем юбиляра поздравил президент киевлян Игорь Суркис.

«Уважаемый Александр Анатольевич! От всего сердца поздравляю Вас с 65-летним юбилеем!

Ваше имя навсегда вписано золотыми буквами в историю киевского «Динамо» и всего украинского футбола. Вы были не просто выдающимся игроком – Вы стали символом эпохи, олицетворением таланта, интеллекта и футбольной изящности.

В составе «Динамо» Вы завоевали блестящие победы и трофеи, среди которых два чемпионства и три Кубка СССР, а также Кубок обладателей кубков УЕФА 1986 года. Ваш вклад в эти достижения трудно переоценить – Ваша игра вдохновляла партнеров и восхищала миллионы болельщиков.

Признанием Вашего феноменального таланта стало заслуженное звание лучшего футболиста СССР 1986 года. Ваше мастерство заметили и в Европе, и переход в топ-клуб, туринский «Ювентус», стал логическим продолжением блестящей карьеры.

Ваше футбольное мышление, техника, видение поля и способность решать судьбу матчей в самые важные моменты сделали Вас настоящей легендой. Вы и сегодня остаетесь примером для новых поколений динамовцев.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного уюта и новых ярких моментов в жизни. Пусть любовь болельщиков и уважение коллег всегда сопровождают Вас!», – отметил Суркис.