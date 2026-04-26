  СУРКИС: «Ваш переход в топ-клуб – логическое продолжение карьеры»
26 апреля 2026, 23:02 |
СУРКИС: «Ваш переход в топ-клуб – логическое продолжение карьеры»

Президент киевлян поздравил Заварова

26 апреля свой 65-летний юбилей отпраздновал легендарный футболист «Динамо» Александр Заваров. С юбилеем юбиляра поздравил президент киевлян Игорь Суркис.

«Уважаемый Александр Анатольевич! От всего сердца поздравляю Вас с 65-летним юбилеем!

Ваше имя навсегда вписано золотыми буквами в историю киевского «Динамо» и всего украинского футбола. Вы были не просто выдающимся игроком – Вы стали символом эпохи, олицетворением таланта, интеллекта и футбольной изящности.

В составе «Динамо» Вы завоевали блестящие победы и трофеи, среди которых два чемпионства и три Кубка СССР, а также Кубок обладателей кубков УЕФА 1986 года. Ваш вклад в эти достижения трудно переоценить – Ваша игра вдохновляла партнеров и восхищала миллионы болельщиков.

Признанием Вашего феноменального таланта стало заслуженное звание лучшего футболиста СССР 1986 года. Ваше мастерство заметили и в Европе, и переход в топ-клуб, туринский «Ювентус», стал логическим продолжением блестящей карьеры.

Ваше футбольное мышление, техника, видение поля и способность решать судьбу матчей в самые важные моменты сделали Вас настоящей легендой. Вы и сегодня остаетесь примером для новых поколений динамовцев.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного уюта и новых ярких моментов в жизни. Пусть любовь болельщиков и уважение коллег всегда сопровождают Вас!», – отметил Суркис.

По теме:
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
БОНДАРЕНКО: «Знали о ничьей ЛНЗ, поэтому было важно увеличить отрыв»
ТВАРДОВСКИЙ: «Что сказал Пятов? Что все хорошо, все было супер»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владельцы Руха и Карпат проигнорировали львовское дерби
Футбол | 26 апреля 2026, 20:37 0
Владельцы Руха и Карпат проигнорировали львовское дерби
Владельцы Руха и Карпат проигнорировали львовское дерби

Григорий Козловский предвидел разгром?

Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Футбол | 26 апреля 2026, 15:45 200
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих

Киевский клуб совершил чудо

Малой кровью перед еврокубками. Шахтер уверенно обыграл Кудровку
Футбол | 26.04.2026, 19:58
Малой кровью перед еврокубками. Шахтер уверенно обыграл Кудровку
Малой кровью перед еврокубками. Шахтер уверенно обыграл Кудровку
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Футбол | 26.04.2026, 12:33
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26.04.2026, 15:55
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Популярные новости
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
26.04.2026, 08:22
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
25.04.2026, 03:02 1
Бокс
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
25.04.2026, 13:51 3
Футбол
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
25.04.2026, 06:32
Бокс
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
25.04.2026, 09:25 4
Футбол
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
25.04.2026, 05:02 2
Бокс
