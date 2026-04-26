Руслан Костышин стал «дабл-сотником»
Наставник «Колоса» провел 100-й матч в УПЛ на тренерском посту
Поединок с «Полтавой» (2:0) стал 100-м для наставника ковалевцев Руслана Костышина в чемпионатах Украины. Под руководством юбиляра «Колос» одержал 38 побед, 28 встреч завершил вничью, 34 проиграл, 113 мячей забил, 123 пропустил, набрав в общей сложности 142 очка (47,3%). Между тем Костышин, который провел 359 игр в элитном дивизионе в рядах «Арсенала», «Днепра» и «Кривбасса», стал 10-м, кому покорился 100-матчевый рубеж на двух поприщах - и как игроку, и как тренеру.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все, кто провел 100 матчей в чемпионатах Украины и как игрок, и как тренер (на 24 апреля)
Клубы
|
Матчи
Игрок
Тренер
Всего
И
Т
1.
Руслан РОТАНЬ
Днепр, Динамо
Александрия, Полесье
475
375
100
2.
Владимир ШАРАН
Динамо, Днепр,
Закарпатье,
473
206
267
Карпаты, Александрия
Александрия, Карпаты,
Минай
3.
Руслан КОСТЫШИН
Арсенал, Днепр, Кривбасс
Колос
459
359
100
4.
Василий САЧКО
Таврия, Волынь,
Ворскла
426
260
166
Кривбасс, Ворскла
5.
Юрий ВЕРНИДУБ
Металлург З, Торпедо
Заря, Кривбасс
411
102
309
6.
Юрий МАКСИМОВ
Днепр, Динамо,
Оболонь, Кривбасс,
390
166
224
Борисфен, Металлург З
Металлург Д, Ворскла,
Днепр-1
7.
Сергей КОВАЛЕЦ
Динамо, Днепр,
Львов, Оболонь,
357
257
100
Черноморец, Карпаты,
Металлург З, Ингулец
Металлург З, Оболонь,
Волынь, Борисфен
8.
Виктор СКРИПНИК
Металлург З, Днепр
Заря, Ворскла,
302
142
160
Металлист 1925
9.
Александр БАБИЧ
Днепр, Александрия,
Черноморец, Мариуполь
266
104
162
Металлист, Черноморец
10.
Александр СЕВИДОВ
Заря, Металлург З,
Металлург Д, Говерла,
264
136
128
Кривбасс, Металлург Д
Карпаты, Металлист,
Мариуполь
И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
