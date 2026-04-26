Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 11:40 | Обновлено 26 апреля 2026, 11:44
Руслан Костышин стал «дабл-сотником»

Наставник «Колоса» провел 100-й матч в УПЛ на тренерском посту

Фк Колос

Поединок с «Полтавой» (2:0) стал 100-м для наставника ковалевцев Руслана Костышина в чемпионатах Украины. Под руководством юбиляра «Колос» одержал 38 побед, 28 встреч завершил вничью, 34 проиграл, 113 мячей забил, 123 пропустил, набрав в общей сложности 142 очка (47,3%). Между тем Костышин, который провел 359 игр в элитном дивизионе в рядах «Арсенала», «Днепра» и «Кривбасса», стал 10-м, кому покорился 100-матчевый рубеж на двух поприщах - и как игроку, и как тренеру.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 100 матчей в чемпионатах Украины и как игрок, и как тренер (на 24 апреля)

Клубы

Матчи

Игрок

Тренер

Всего

И

Т

1.

Руслан РОТАНЬ

Днепр, Динамо

Александрия, Полесье

475

375

100

2.

Владимир ШАРАН

Динамо, Днепр,

Закарпатье,

473

206

267

Карпаты, Александрия

Александрия, Карпаты,

Минай

3.

Руслан КОСТЫШИН

Арсенал, Днепр, Кривбасс

Колос

459

359

100

4.

Василий САЧКО

Таврия, Волынь,

Ворскла

426

260

166

Кривбасс, Ворскла

5.

Юрий ВЕРНИДУБ

Металлург З, Торпедо

Заря, Кривбасс

411

102

309

6.

Юрий МАКСИМОВ

Днепр, Динамо,

Оболонь, Кривбасс,

390

166

224

Борисфен, Металлург З

Металлург Д, Ворскла,

Днепр-1

7.

Сергей КОВАЛЕЦ

Динамо, Днепр,

Львов, Оболонь,

357

257

100

Черноморец, Карпаты,

Металлург З, Ингулец

Металлург З, Оболонь,

Волынь, Борисфен

8.

Виктор СКРИПНИК

Металлург З, Днепр

Заря, Ворскла,

302

142

160

Металлист 1925

9.

Александр БАБИЧ

Днепр, Александрия,

Черноморец, Мариуполь

266

104

162

Металлист, Черноморец

10.

Александр СЕВИДОВ

Заря, Металлург З,

Металлург Д, Говерла,

264

136

128

Кривбасс, Металлург Д

Карпаты, Металлист,

Мариуполь

И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.

