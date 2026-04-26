Руслан Костышин стал «дабл-сотником»

Поединок с «Полтавой» (2:0) стал 100-м для наставника ковалевцев Руслана Костышина в чемпионатах Украины. Под руководством юбиляра «Колос» одержал 38 побед, 28 встреч завершил вничью, 34 проиграл, 113 мячей забил, 123 пропустил, набрав в общей сложности 142 очка (47,3%). Между тем Костышин, который провел 359 игр в элитном дивизионе в рядах «Арсенала», «Днепра» и «Кривбасса», стал 10-м, кому покорился 100-матчевый рубеж на двух поприщах - и как игроку, и как тренеру.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 100 матчей в чемпионатах Украины и как игрок, и как тренер (на 24 апреля)

Клубы Матчи Игрок Тренер Всего И Т 1. Руслан РОТАНЬ Днепр, Динамо Александрия, Полесье 475 375 100 2. Владимир ШАРАН Динамо, Днепр, Закарпатье, 473 206 267 Карпаты, Александрия Александрия, Карпаты, Минай 3. Руслан КОСТЫШИН Арсенал, Днепр, Кривбасс Колос 459 359 100 4. Василий САЧКО Таврия, Волынь, Ворскла 426 260 166 Кривбасс, Ворскла 5. Юрий ВЕРНИДУБ Металлург З, Торпедо Заря, Кривбасс 411 102 309 6. Юрий МАКСИМОВ Днепр, Динамо, Оболонь, Кривбасс, 390 166 224 Борисфен, Металлург З Металлург Д, Ворскла, Днепр-1 7. Сергей КОВАЛЕЦ Динамо, Днепр, Львов, Оболонь, 357 257 100 Черноморец, Карпаты, Металлург З, Ингулец Металлург З, Оболонь, Волынь, Борисфен 8. Виктор СКРИПНИК Металлург З, Днепр Заря, Ворскла, 302 142 160 Металлист 1925 9. Александр БАБИЧ Днепр, Александрия, Черноморец, Мариуполь 266 104 162 Металлист, Черноморец 10. Александр СЕВИДОВ Заря, Металлург З, Металлург Д, Говерла, 264 136 128 Кривбасс, Металлург Д Карпаты, Металлист, Мариуполь

И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.