Будущий новичок Шахтера купил шикарное авто и ездит в футболке горняков

17-летний вингер «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо недавно обзавелся новым шикарным автомобилем.

Фотографиями и видео из автосалона футболист поделился со своими подписчиками в социальных сетях, а местные журналисты пишут, что Бруниньо разъезжает на внедорожнике по бразильским улочкам в футболке своего нового клуба – «Шахтера».

18 апреля стало известно, что «Шахтер» подписал 3-летний контракт с Бруниньо, который вступит в силу летом, когда футболист отпразднует совершеннолетие.

