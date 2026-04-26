Будущий новичок Шахтера купил шикарное авто и ездит в футболке горняков
Бруниньо, очевидно, уже получил подъемные за переход в украинский клуб
17-летний вингер «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо недавно обзавелся новым шикарным автомобилем.
Фотографиями и видео из автосалона футболист поделился со своими подписчиками в социальных сетях, а местные журналисты пишут, что Бруниньо разъезжает на внедорожнике по бразильским улочкам в футболке своего нового клуба – «Шахтера».
18 апреля стало известно, что «Шахтер» подписал 3-летний контракт с Бруниньо, который вступит в силу летом, когда футболист отпразднует совершеннолетие.
К «Шахтеру» Бруниньо также присоединится в августе, после того, как ему исполнится 18 лет.
Ele não para! Nosso Príncipe da Guerra já pegou uma SUV polida e higienizada e está andando na quebrada com a camisa do futuro time. pic.twitter.com/CipuLbtpyt— Juliano Lorenz Oscar (@fusketa) April 25, 2026
