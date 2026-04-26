  Федецкий назвал идеального тренера для сборной Украины: «Так и напишите»
26 апреля 2026, 09:23 | Обновлено 26 апреля 2026, 09:33
Федецкий назвал идеального тренера для сборной Украины: «Так и напишите»

Артем хочет видеть Мирона Маркевича у руля «сине-желтых»

УАФ. Артем Федецкий

Бывший игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий считает, что Мирон Маркевич единственный идеальный кандидат на должность главного тренера «сине-желтых»

– Вопрос к вам не как к функционеру, а как к бывшему футболисту – кого вы видите следующим главным тренером сборной Украины?

– Мирон Маркевич. МАРКЕВИЧ. Так и напишите заглавными буквами. Других вариантов априори не может быть, и я их не вижу.

Это просто вопиющее мнение и желание общества. Поэтому те, кто принимает решения, должны прислушиваться к народу, людям, болельщикам, экспертам, футболистам.

Мирон Богданович сегодня основной и главный кандидат, который может вывести эту сборную, которая реально состоит из хороших футболистов, на совсем другой уровень. Повторюсь, других вариантов быть не может. Пишущие инсайды это «желтуха», которая никому не интересна, – сказал Федецкий.

Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
В всіх ніби склероз, і вони забули що Маркевич вже був тренером збірної... І звідки Федецький знає що хоче народ, нехай ФФУ на своїй сторінці зробить опитування Маркевич чи іноземний спеціаліст ?, і подивимося що хоче народ, або опитування між Маркевичем, Ротанем, і Пономарьовим.
