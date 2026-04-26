Федецкий назвал идеального тренера для сборной Украины: «Так и напишите»

Бывший игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий считает, что Мирон Маркевич единственный идеальный кандидат на должность главного тренера «сине-желтых»

– Вопрос к вам не как к функционеру, а как к бывшему футболисту – кого вы видите следующим главным тренером сборной Украины?

– Мирон Маркевич. МАРКЕВИЧ. Так и напишите заглавными буквами. Других вариантов априори не может быть, и я их не вижу.

Это просто вопиющее мнение и желание общества. Поэтому те, кто принимает решения, должны прислушиваться к народу, людям, болельщикам, экспертам, футболистам.

Мирон Богданович сегодня основной и главный кандидат, который может вывести эту сборную, которая реально состоит из хороших футболистов, на совсем другой уровень. Повторюсь, других вариантов быть не может. Пишущие инсайды это «желтуха», которая никому не интересна, – сказал Федецкий.