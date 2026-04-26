  4. Федык пояснил фиаско Руха против Карпат: «Они играют нашими игроками»
26 апреля 2026, 08:34
Федык пояснил фиаско Руха против Карпат: «Они играют нашими игроками»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

ФК Рух. Иван Федык

Главный тренер львовского Руха Иван Федык поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против Карпат (0:3) в 25 туре Украинской Премьер-лиги.

– Иван Зинонович, хочется услышать ваш результат матча с «Карпатами».

– Очень грустно, что мы подготовили игроков для «Карпат», а не для «Движения». Они очень хорошие футболисты, которые сейчас переодели футболку и теперь играют против нас. Лично для меня это очень досадно.

– Первые полчаса матча «Рух» выглядел хорошо, создал несколько хороших моментов. Что случилось с командой после этого?

–¦В таких матчах игра идет к забитому голу. Мы неплохо начали игру, но, к сожалению, допустили несколько ошибок в обороне. После пропущенных голов команда в поле действовала хуже. Это не допустимо в таких играх и соперник сразу за это наказывает.

– К сожалению, «Рух» в этом году еще не побеждал и находится в зоне переходных матчей. Давят ли эти результаты на вас и на команду?

– На меня это не давит. Ребята из команды, конечно, читают новости. Они хотят брать очки в каждой игре, но это не всегда выходит. Мы к каждому поединку готовимся отдельно. На следующий матч у нас снова будут игроки, которые пропустят встречу с «Зарей» из-за перебора карт. Будем думать, как решить эти вопросы.

– Какое сейчас состояние Николая Киричка? Действительно ли у него сложная травма?

– Я думаю, что он уже не сыграет в этом сезоне, – сказал тренер.

Иван Федык Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов Карпаты Львов Рух - Карпаты пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
НАГЛОТА В КУБІ!!! А як ті гравці опинились у вас? Вкрали їх в Карпат під час БІДИ КАРПАТ?!!!
