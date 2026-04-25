  4. ВИДЕО. В стиле Зидана. Футболист в финале ударил головой соперника
25 апреля 2026, 23:07 | Обновлено 25 апреля 2026, 23:12
ВИДЕО. В стиле Зидана. Футболист в финале ударил головой соперника

Судья без колебаний удалил игрока

25 апреля 2026, 23:07 | Обновлено 25 апреля 2026, 23:12
261
0
ВИДЕО. В стиле Зидана. Футболист в финале ударил головой соперника
Защитник клуба «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия) Закария Аль-Хавсави повторил легендарный удар головой Зинедина Зидана в финале чемпионата мира 2006 года против Италии.

Закария вышел в стартовом составе команды на финал Лиги чемпионов АФК против «Матиды Зельвии» (Япония) и запомнился агрессией на 68-й минуте.

Футболист во время стычки умышленно ударил соперника головой в подбородок, за что получил прямую красную карточку.

Даже оставшись в меньшинстве, «Аль-Ахли» дотерпел до овертайма, где минимально обыграл соперника (1:0) и выиграл трофей.

ВИДЕО. В стиле Зидана. Футболист в финале ударил головой соперника

