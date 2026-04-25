Англия25 апреля 2026, 22:41 | Обновлено 25 апреля 2026, 22:44
Артета в десятый раз победил Ньюкасл. Больше страдала только одна команда
Вспомним топ-10 клубов, против которых главный тренер Арсенала одержал наибольшее количество побед
Испанский тренер Арсенала Микель Артета в 10-й раз победил Ньюкасл Юнайтед.
Произошло это в матче 34-го тура АПЛ, в котором «канониры» одержали минимальную победу (1:0).
Только против одной команды в своей тренерской карьере Артета одержал больше побед (11 против Челси).
Команды, наиболее пострадавшие от Микеля Артеты в качестве тренера во всех турнирах
- 11 – Челси
- 10 – Вулверхэмптон
- 10 – Ньюкасл Юнайтед
- 9 – Лидс Юнайтед
- 9 – Кристал Пэлас
- 9 – Тоттенхэм Хотспур
- 8 – Лестер Сити
- 8 – Вест Хэм Юнайтед
- 8 – Манчестер Юнайтед
- 8 – Брайтон
