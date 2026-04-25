Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артета в десятый раз победил Ньюкасл. Больше страдала только одна команда
25 апреля 2026, 22:41 | Обновлено 25 апреля 2026, 22:44
Артета в десятый раз победил Ньюкасл. Больше страдала только одна команда

Вспомним топ-10 клубов, против которых главный тренер Арсенала одержал наибольшее количество побед

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Испанский тренер Арсенала Микель Артета в 10-й раз победил Ньюкасл Юнайтед.

Произошло это в матче 34-го тура АПЛ, в котором «канониры» одержали минимальную победу (1:0).

Только против одной команды в своей тренерской карьере Артета одержал больше побед (11 против Челси).

Команды, наиболее пострадавшие от Микеля Артеты в качестве тренера во всех турнирах

  • 11 – Челси
  • 10 – Вулверхэмптон
  • 10 – Ньюкасл Юнайтед
  • 9 – Лидс Юнайтед
  • 9 – Кристал Пэлас
  • 9 – Тоттенхэм Хотспур
  • 8 – Лестер Сити
  • 8 – Вест Хэм Юнайтед
  • 8 – Манчестер Юнайтед
  • 8 – Брайтон
По теме:
Арсенал – Ньюкасл – 1:0. Пушка от Эзе. Видео голов и обзор матча
Вест Хэм – Эвертон – 2:1. Фиаско Миколенко и Ко. Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити в 15-й раз сыграет в финале Кубка Англии
Сергей Турчак
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Металлиста 1925 НОСОВ: «Мбаппе – абсолютный клоун»
Футбол | 25 апреля 2026, 18:14 8
Президент Металлиста 1925 НОСОВ: «Мбаппе – абсолютный клоун»
Президент Металлиста 1925 НОСОВ: «Мбаппе – абсолютный клоун»

Владимир Носов уверен, что Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор убивают «Реал»

Лунин узнал, когда Куртуа вернется в стартовый состав Реала
Футбол | 25 апреля 2026, 22:02 1
Лунин узнал, когда Куртуа вернется в стартовый состав Реала
Лунин узнал, когда Куртуа вернется в стартовый состав Реала

Бельгиец вернётся в мае

Известна оценка Лунина за матч против Бетиса, где он пропустил на 90+4-й
Футбол | 25.04.2026, 05:02
Известна оценка Лунина за матч против Бетиса, где он пропустил на 90+4-й
Известна оценка Лунина за матч против Бетиса, где он пропустил на 90+4-й
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Футбол | 25.04.2026, 07:47
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Футбол | 25.04.2026, 09:25
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Популярные новости
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
24.04.2026, 11:18 55
Футбол
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
23.04.2026, 21:47 16
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
24.04.2026, 13:28
Бокс
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
24.04.2026, 08:56 31
Футбол
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
23.04.2026, 22:07
Бокс
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 33
Теннис
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
